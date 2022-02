Als Söldner bekommt man in Night City nichts geschenkt. Außer vielleicht, wenn man einen Fixer besonders glücklich macht und all dessen verfügbare Aufgaben abschließt. Nach Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 lohnt sich die Treue zu Vs Auftraggebern nämlich besonders: Ihr bekommt so besondere Waffen und sogar Autos geschenkt!

In dieser Übersicht liefern wir euch alle Infos dazu: wie ihr die kostenlosen Items freischaltet, was ihr dafür tun müsst und wo ihr die abholen könnt. Falls ihr euch für die neuen Apartments von Patch 1.5 und deren Preise interessiert, helfen wir natürlich ebenfalls weiter:

Alles zu den neuen Fixer-Belohnungen

Wie schalte ich die Belohnungen frei?

Eins nach dem anderen: Um die Belohnungen in Form kostenloser Waffen oder Autos freizuschalten, müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Aufträgen für den jeweiligen Fixer erledigen. Nach Patch 1.5 stehen euch diese Missionen nicht mehr von Anfang an und alle auf einmal zur Verfügung, stattdessen schaltet ihr sie nach und nach frei.

Die Map liefert euch den Überblick: Wie viele Aufträge ihr für einen Fixer bereits erledigt habt und wie viele noch offen sind, könnt ihr über die Karte überprüfen: Bewegt den Cursor einfach über das Symbol eines Fixers und euer Fortschritt wird angezeigt. So seht ihr beispielsweise bei Wakako, wie viele ihrer insgesamt acht Missionen noch abzuarbeiten sind.

Wo hole ich die Belohnungen ab?

Lieferung direkt nach Hause: Habt ihr alle Aufträge für einen Fixer abgeschlossen, meldet sich dieser per Textnachricht bei euch. Dabei wird auch gleich eine entsprechende Quest getriggert, die euch zu eurer Belohnung führt. Ihr müsst im Endeffekt Vs Lager in seinem beziehungsweise ihrem Apartment aufsuchen oder die Garage im Megagebäude H10.

Gerade bei den Waffen kann es jedoch schnell unübersichtlich werden: Ist euer Lager bereits prall gefüllt, sind die Belohnungen dort recht schwer zu finden. Werft deswegen einfach einen Blick in die folgende Liste, um auszumachen, was genau euch welcher Fixer schenkt.

Das schenken euch die Fixer

Dakota Smith

9 Aufträge

Quest: Every Grain of Sand

Every Grain of Sand Belohnung: Mackinaw Saguaro (Truck)

Mackinaw Saguaro (Truck) Wo einfordern? In Vs Garage von Megagebäude H10

Dino Dinovic

5 Aufträge

Quest: Gas Gas Gas

Gas Gas Gas Belohnung: Typ-66 640 TS (Muscle Car)

Typ-66 640 TS (Muscle Car) Wo einfordern? In Vs Garage von Megagebäude H10

Muamar El Capitan Reyes:

10 Aufträge

Quest: Ride Captain Ride

Ride Captain Ride Belohnung: Bloody Maria (Power-Schrotflinte)

Bloody Maria (Power-Schrotflinte) Wo einfordern? Im Lager von Vs Apartment

Regina Jones

22 Aufträge

Quest: Last Call

Last Call Belohnung: Neofiber (Cyberware)

Neofiber (Cyberware) Wo einfordern? Im Lager von Vs Apartment

Sebastian Ibarra

11 Aufträge

Quest: God Bless this Mess

God Bless this Mess Belohnung: Seraph (Power-Pistole)

Seraph (Power-Pistole) Wo einfordern? Im Lager von Vs Apartment

Wakako Okada

8 Aufträge

Quest: Professional Widow

Professional Widow Belohnung: Byakko (Katana)

Byakko (Katana) Wo einfordern? Im Lager von Vs Apartment

Übrigens: Der Fixer Mr. Hands beschert euch aktuell keine Belohnung, wenn ihr all seine Missionen für ihn erledigt habt. Unverschämtheit, ich weiß.

Was ihr sonst zu Patch 1.5 wissen solltet

Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 ist seit dem 15. Februar 2022 für alle Plattformen verfügbar. Alle Infos und Patch Notes findet ihr in unserer großen Übersicht. Wie zwei neue Features einen Performance-Boost mit sich bringen können, fasst Hardware-Experte Nils hier für euch zusammen:

Was ist euer bisheriger Eindruck von Patch 1.5: Welche Neuerungen und Verbesserungen gefallen euch am besten? Welches Feature vermisst ihr weiterhin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!