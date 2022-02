Cyberpunk 2077 bietet mit Night City eine riesige Open World, doch bis Patch 1.5 konnte V dort nur eine einzige Wohnung sein beziehungsweise ihr Eigen nennen. Das hat sich mit dem neuesten Update für das Rollenspiel geändert, weswegen wir euch in diesem Artikel alle Infos zu den neuen Immobilien, den Upgrades und Preisen verraten.

Alle Infos zu den neuen Apartments nach Patch 1.5

Wie viele Apartments gibt es?

Mit Cyberpunk 2077 stehen euch insgesamt fünf verschiedene Wohnungen zur Verfügung:

Megagebäude H10

Northside

Japantown

The Glen

Corpo Plaza

Ab wann kann ich mir neue Apartments kaufen?

In Cyberpunk 2077 könnt ihr euch neue Wohnungen kaufen, sobald ihr Akt 1 beendet habt. Das bedeutet konkret, dass ihr Takemura in Tom’s Diner besucht, also die Quest Playing for Time abgeschlossen habt. Sobald ihr diesen Punkt in der Haupt-Story von Cyberpunk 2077 hinter euch lasst, könnt ihr euch die neuen Immobilien zulegen.

Wie kaufe ich mir neue Apartments?

Um nach Patch 1.5 neue Wohnungen zu kaufen, habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten:

Loggt euch in Vs Standard-Apartment mit dem PC ins Netz ein. Ruft dort die Ingame-Website EZEstates auf. Dort könnt ihr zwischen den vier verschiedenen Immobilien wählen, die zum Verkauf stehen und neue Designs für Vs Standard-Apartment kaufen.

Habt ihr Akt 1 von Cyberpunk 2077 abgeschlossen, steht euch in Vs Journal ein neues Quest-Untermenü zur Verfügung. Wählt die Nebenaufgabe zu der Wohnung aus, die ihr kaufen möchtet und folgt dem Wegweiser. Dort angekommen könnt ihr die Wohnung einfach vor Ort kaufen.

Wie viel kosten die neuen Wohnungen?

Die vier neuen Wohnungen, die euch zur Verfügung stehen, variieren recht stark im Preis. Wie viele Eddies ihr für jeweils für die unterschiedlichen Immobilien blechen müsst, entnehmt ihr der folgenden Liste:

Megagebäude H10: Kostenlos, Vs Standard-Apartment

Kostenlos, Vs Standard-Apartment Northside: 5.000 Eddies

5.000 Eddies Japantown: 15.000 Eddies

15.000 Eddies The Glen: 40.000 Eddies

40.000 Eddies Corpo Plaza: 55.000 Eddies

Muss ich für die neuen Wohnungen Miete zahlen? Nein, wenn ihr euch eine neue Immobilie in Cyberpunk 2077 zulegt, ist das nicht mit immer wiederkehrenden Kosten verbunden. Für die Wohnungen müsst ihr nur einmalig den Einkaufspreis berappen, es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Welche Upgrades stehen mir zur Verfügung?

Für Vs Standard-Apartment im Megagebäude H10 stehen euch sechs verschiedene Stilrichtungen zum Kauf zur Verfügung. Das Design der vier anderen Wohnungen könnt ihr nicht anpassen - deren Einrichtungen sind nicht veränderbar. Eine Design-Änderung von Vs Standard-Wohnung kostet jeweils 10.000 Eddies. Dabei habt ihr Zugriff auf die folgenden sechs Designs:

Dämmerung am Coronado

Mondstille

Kalifornien hoch Zehn

Neonsand

Flamingo City

Tiger und Alpenveilchen

Kann ich mehrere Wohnungen gleichzeitig besitzen?

Ja, ihr könnt in Cyberpunk 2077 nach Patch 1.5 alle fünf Immobilien gleichzeitig besitzen. Ihr müsst also keine Wohnung abgeben, wenn ihr euch ein neues Zuhause für V ansehen wollt. Verkaufen könnt ihr einmal angeschaffte Immobilien aber nicht.

Was kann ich in den neuen Wohnungen tun?

Die neuen Immobilien von Cyberpunk 2077 verfügen grundsätzlich über dieselben Funktionen wie Vs Standard-Apartment: Ihr könnt dort duschen, schlafen, im Internet surfen und auf eure eingelagerten Waffen und Items zurückgreifen. Die neuen Wohnungen verfügen aber auch über kleine Nebenbeschäftigungen, das könnt ihr jeweils tun:

Northside: Keine besondere Nebenbeschäftigung

Keine besondere Nebenbeschäftigung Japantown: Platte auflegen, Gitarre spielen, Räucherstäbchen anzünden, Zigarette rauchen, Whisky trinken

Platte auflegen, Gitarre spielen, Räucherstäbchen anzünden, Zigarette rauchen, Whisky trinken The Glen: Kaffee trinken, Platte auflegen, Billardkugeln versenken

Kaffee trinken, Platte auflegen, Billardkugeln Corpo Plaza: Kaffee trinken, Platte auflegen

Zieht Nibbles, die Katze, mit um?

Nein, Nacktkatze Nibbles zieht in keins der neuen Apartments um, die ihr für V kauft. Habt ihr die Sphynx adoptiert, bleibt sie in Vs Standard-Wohnung zurück. Falls ihr wissen wollt, wie ihr Nibbles überhaupt in Vs Apartment einziehen lasst, haben wir natürlich den passenden Guide für euch:

Welche neue Wohnung für Cyberpunk 2077 nach Patch 1.5 ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!