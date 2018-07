Cyberpunk 2077: Wir beantworten eure Fragen - Plus-Livestream am 5.7. um 17:00 Uhr

Die knapp 50-minütige Gameplay-Demo von Cyberpunk 2077 auf der E3 2018 hat Michael Graf dreimal gesehen - und in einer 50.000 Buchstaben langen Preview für GameStar Plus so detailliert beschrieben, wie es seine Notizen hergaben. Was blieb ihm denn auch anderes übrig!



Videoaufnahmen waren nämlich verboten, und aller Voraussicht nach wird CD Projekt auch in den nächsten Monaten (!) keine Gameplay-Szenen aus der Demo veröffentlichen. Denn die Polen sind Perfektionisten; wenn in der schmierigen Bar die Texturen des dritten Aschenbechers von links flackern, darf die Welt das niemals erfahren! Nicht, dass gleich wieder die Downgrade-Beschwerden kommen!



Weil wir an Abruf- und Kommentarzahlen sehen können, dass Cyberpunk 2077 ziemlich viele GameStar-User zu interessieren scheint (kein Wunder nach fünf Jahren Funkstille), wollen wir versuchen, im plus-exklusiven GameStar-TV-Livestream, noch weitere Fragen zur Demo und zum Open-World-Rollenspiel zu beantworten.



Mehr noch: Gemeinsam mit unserem Livestream-Guru Daniel Feith wird Micha versuchen, Teile der Cyberpunk-Demo nachzubauen aus anderen, ähnlichen Spielen - Deus Ex: Mankind Divided, The Witcher 3 und so weiter! Achtung, das ist experimentell und könnte wild werden. Ihr seid gewarnt!



Unser GSTV-Livestream zu Cyberpunk 2077 startet am 5.Juli 2018 um 17 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde.



Zuschauen könnt ihr via Youtube-Embed direkt in dieser News. Wenn ihr live im Youtube-Chat kommentieren wollt, braucht ihr einen Google-Account. Eure Fragen könnt ihr aber auch schon vorab hier in den Artikel-Kommentaren stellen.

Wer nicht live dabei sein kann, kann die Aufzeichnung des Cyberpunk-Streams ab Freitag auf GameStar.de anschauen.