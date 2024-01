Marvel bringt einen alten Netflix-Schurken zurück, um nach 6 Jahren endlich einen großen Cliffhanger aufzulösen

Das erneute Aufeinandertreffen von Daredevil und Bullseye dürfte spannend werden. Bildquelle: Netflix/Marvel

Die Nachrichten rund um die Disney-Plus-Serie Daredevil: Born Again trudeln derzeit Schlag auf Schlag ein. Erst wurde die inoffizielle Vorgänger-Serie offizieller Teil des MCU-Kanons. Dann wurde die Rückkehr zweier absoluter Fan-Lieblinge in Aussicht gestellt. Jetzt folgt die nächste Meldung.

Auch ein wichtiger Widersacher soll zurückkehren - nämlich Bullseye a.k.a. Benjamin Poindexter, in der Netflix-Serie gespielt von Wilson Bethel.

Offiziell bestätigt ist das Schurken-Comeback noch nicht, das als zuverlässig geltende Branchenmagazin Deadline beruft sich zumindest auf eigene Quellen und scheint sich ziemlich sicher zu sein. Auch der etablierte Insider MyTimeToShineHello sowie Comicbook.com vermelden Bullseyes Rückkehr.

Echte Bedrohung oder nur ein kurzes Cameo?

Wir erinnern uns: Staffel 3 der Netflix-Serie endete in einem spektakulären Kampf zwischen Daredevil (Charlie Cox) und Bullseye. Der von einer traumatischen Kindheit geplagte FBI-Agent wurde im Laufe der Staffel vom Kingpin (Vincent D'Onofrio) einer Gehirnwäsche unterzogen. Wir haben also seine Origin-Story hin zum Schurken erlebt.

In Staffel 4 sollte Bullseye dann richtig aufdrehen. Bekanntlich wurde die Netflix-Serie aber nie fortgesetzt. Doch die Drehbuchverantwortlichen hatten offenbar vor, Bullseye in Staffel 4 als gefestigten Bösewicht zu präsentieren, der seine brutale Natur akzeptiert hat.

In Staffel 3 sorgte Bullseye mit einer Kopie des Daredevil-Outfits für Chaos und Verwirrung. Bildquelle: Netflix/Marvel

In einem Interview mit Inverse aus dem Jahr 2019 plauderte Daredevil-Darsteller Charlie Cox einige Details zur Handlung von Staffel 4 aus, die eine wichtige Rolle von Bullseye nahelegen:

Sie hatten sich im Vorfeld mit mir darüber unterhalten, was passieren könnte, wer beteiligt sein könnte und wie die Geschichte aussehen könnte. Was ich hörte, war sehr aufregend. [...] Ich freute mich darauf, dass Wilson Bethel die Rolle des Bullseye übernehmen würde. Staffel 3 war eine Art Ursprungsgeschichte für die Figur und wie Agent Poindexter zu dieser Figur wird. Ich habe mich also auf eine Staffel gefreut, in der er wirklich die Rolle von Bullseye verkörpert und wie die Dynamik zwischen Bullseye und Daredevil aussehen würde.

Greift Marvel diesen Story-Strang nun für Daredevil: Born Again wieder auf? Infos hierzu gibt es noch keine, doch die Rückkehr von Bullseye dürfte bei Fans zumindest Hoffnung auf ein spannendes Rematch der beiden kampferprobten Kontrahenten wecken.

Wir müssen uns aber noch gedulden: Die Dreharbeiten zu Daredevil: Born Again sind nach einer zwischenzeitlichen Pause wegen Qualitätsproblemen wieder angelaufen. Wann die Serie bei Disney Plus startet, ist noch nicht bekannt.

Die Liste an zurückkehrenden Figuren in Daredevil: Born Again wird länger und länger. Gibt es noch weitere Charaktere aus dem inoffiziellen Netflix-Vorgänger, die ihr gerne wiedersehen würdet? Wie wäre es zum Beispiel mit der von Elodie Yung gespielten Elektra? Schreibt uns eure Wünsche und Hoffnungen für die Serie gerne in die Kommentare!