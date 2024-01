Marvel bereitet mit seiner neuesten Serie das nächste große Kapitel vor und das wird erfrischend anders

Treffen Spider-Man und der Kingpin auf der großen Leinwand aufeinander? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Seit dem Ende von Avengers: Endgame und dem damit verbundenen Start von Phase 4 dreht sich im Marvel Cinematic Universe alles um die nächste große Bedrohung: Kang the Conqueror. Doch spätestens seit dem Rausschmiss des Kang-Darstellers Jonathan Majors stellen sich viele MCU-Fans die Frage: Hat Marvel einen Plan B in der Tasche?

Die neue Serie Echo auf Disney Plus deutet darauf hin: Die Post-Credit-Scene der letzten Folge ist nur einer von vielen Bausteinen, die den Weg für eine ganz eigene, erfrischend andere Saga bereitet. Und die könnte ganz ohne multiversale Bedrohungen auskommen.

Spoiler-Warnung zu Echo: Wenn ihr weiterlest, wird es zu Spoilern rund um die Echo-Serie kommen. Wenn ihr das nicht wollt, dann lest doch lieber was zu Top Gun 3!

Wilson Fisk will an die Macht

Was passiert in der Post-Credit-Scene von Echo? Nach seinem gescheiterten Versuch, Maya a.k.a. Echo (Alaqua Cox) zu sich zurückzuholen, sitzt Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) emotional aufgewühlt in seinem Privatjet nach New York. Im Fernsehen läuft ein Interview mit einem Politikexperten.

Der Grund: Die Bürgermeisterwahl in New York steht an. Der Experte ist der Meinung, dass ein mit den Fäusten wild um sich schlagender Raufbold gute Chancen hätte, bei der nach Veränderung rufenden Wählerschaft auf Wohlwollen zu stoßen. Der Kingpin bekommt leuchtende Augen - es ist klar: Fisk will als Bürgermeister kandidieren!

Wilson Fisk hat große Pläne - welche Helden werden ihn stoppen? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Das ruft natürlich die große Frage auf den Plan: Wer soll Fisks finsteren Plänen Einhalt gebieten? Captain America, Doctor Strange, Captain Marvel, Thor, Loki und Co. werden schließlich mit Kang mehr als genug zu tun haben. Die Antwort lässt Marvel nun immer weiter durchschimmern.

Das ist die Kingpin-Saga

Bereits 2021 gab es erste Hinweise darauf, in welche Richtung sich das MCU abseits von Kang entwickeln könnte. In der Hawkeye-Serie trat der Kingpin erstmals seit der Daredevil-Ära bei Netflix wieder in Erscheinung.

Apropos Netflix, hier verbirgt sich ein weiterer Brotkrumen: Die zur Defenders-Saga zählenden Serien (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher) galten lange Zeit nicht als Teil des MCU-Kanon - das hat sich aber kürzlich offiziell geändert. Somit verfügt das Film- und Serienuniversum auf einen Schlag über einen ganzen Haufen neuer Street-Level-Helden.

Damit sind Figuren gemeint, die meist nicht gegen große, weltbedrohende Gefahren kämpfen, sondern auf der Straße für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Daredevil und Spider-Man sind zum Beispiel stark mit New York verbunden und sorgen dort für Recht und Ordnung.

Daredevil, Jessica Jones und Co. tummeln sich inzwischen ganz offiziell im MCU. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Großes Gipfeltreffen in Spider-Man 4?

Spoiler-Warnung Teil Zwei: Auch an dieser Stelle warnen wir vor dem Weiterlesen, sofern ihr euch nicht bereits im Vorfeld zur potenziellen Zukunft des MCU spoilern wollt. Zwar basieren einige der folgenden Punkte nur auf Gerüchten, doch diese können sich als wahr herausstellen.

Bekanntlich ist mit Daredevil: Born Again eine Quasi-Fortsetzung der Netflix-Serie in Planung - ja, es handelt sich um die gleichen Figuren. Dort sollen Wilson Fisk und Matt Murdock abermals aufeinandertreffen. Aber in den finsteren Ecken von New York, in denen der Mann ohne Angst unterwegs ist, muss man auch stets mit Spinnen rechnen.

Bereits in Spider-Man: No Way Home hatte Matt Murdock einen von Fans gefeierten Cameo-Auftritt, weil er bekanntlich ein sehr guter Anwalt ist. Laut des als gut informiert geltenden Insiders Cryptic HD Quality soll das aber nur ein Vorgeschmack gewesen sein:

In Spider-Man 4 sollen es Spider-Man (Tom Holland), Daredevil und womöglich sogar Ant-Man (Paul Rudd) mit dem frisch gewählten Bürgermeister Fisk zu tun bekommen - vielleicht auch noch mit der Unterstützung von Jessica Jones und Konsorten?

Ein Blick in die Comics könnte auch schon einen wichtigen Handlungsstrang verraten: Bürgermeister Fisk lässt dort sämtliche Aktivitäten von maskierten Helden für illegal erklären, während er seine politische Macht in New York gleichzeitig für seine eigenen kriminellen Organisationen ausnutzt.

Das Helden-Aufgebot würde an den MCU-Film Civil War erinnern, aber eben auf kleinerer Ebene. Und das ist der springende Punkt: Diese sich über mehrere Filme und Serien erstreckende Handlung würde eine erfrischende Abwechslung zum sonstigen multidimensionalen Weltengerette im MCU darstellen.

Echo, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Spider-Man - die Liste an Helden, die nachvollziehbare persönliche Gründe hätten, sich Fisk entgegenzustellen, wäre wohl weitaus länger als bei Kang als eigentlichem derzeitigen Hauptschurken.

Bestätigt ist dieser vermutete große Zusammenhang aber noch nicht. Wahrscheinlich wird frühestens das Ende von Daredevil: Born Again oder gar erst ein Trailer zu Spider-Man 4 Klarheit bringen - und Letzterer ist aufgrund des Zögerns von Tom Holland noch gar nicht in trockenen Tüchern.

