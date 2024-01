Comeback statt Offscreen-Tod: Marvel soll nun doch zwei Fan-Lieblinge für neue Serie zurückholen

Gibt es jetzt doch noch ein von Fans heißersehntes Comeback? Bildquelle: Netflix/Marvel Studios

Die Dreharbeiten zur Disney-Plus-Serie Daredevil: Born Again wurden vor einiger Zeit gestoppt, nachdem die Verantwortlichen das bis dato aufgenommene Material gesichtet und für nicht gut genug befunden haben. Alle Regisseure und Autoren wurden gefeuert, die Serie soll eine neue Richtung einschlagen.

Diese kreative Neuausrichtung soll nun gleich zwei Fan-Lieblinge zurückbringen. Wie der als gut informiert geltende Hollywood-Insider Jeff Sneider vermeldet, steht nun wohl doch die Rückkehr von sowohl Foggy Nelson (Elden Henson) als auch Karen Page (Deborah Ann Woll) an.

Kurzes Cameo oder echtes Comeback?

Das wäre eine 180-Grad-Wende: Unbestätigten Gerüchten zufolge soll das ursprüngliche Drehbuch von Daredevil: Born Again vorgesehen haben, Foggy und Karen in der Zeitspanne zwischen der Netflix-Serie und der Quasi-Fortsetzung auf Disney Plus offscreen sterben zu lassen.

In der Netflix-Serie konnte sich Matt immer auf seine beiden Freunde verlassen. Bildquelle: Netflix/Marvel Studios

Matt Murdock aka Daredevil ohne Foggy und Karen? Das Ende des beliebten Trios, noch dazu auf eine solche Art und Weise, stieß bei vielen Fans auf Ablehnung. Gut möglich also, dass sich Marvel nach den festgestellten Qualitätsproblemen bei der Serie doch noch für ein Comeback der beiden entschieden hat.

Eine wichtige Frage bleibt aber offen: Selbst wenn die Meldung des Insiders stimmen sollte, sagt die Rückkehr von Foggy und Karen nichts über den Umfang ihrer Rollen aus. Fans auf Reddit befürchten bereits, dass die zwei extra zurückkehren, nur um in den ersten fünf Minuten von Folge 1 die Löffel abzugeben.

Apropos Fans: Man muss nur kurz Reddit aufrufen, um die erwartbare Reaktion vieler Daredevil-Anhänger auf das in Aussicht gestellte Comeback zu lesen: BITTE lass das wahr sein! - dieser Kommentar hat hunderte zustimmende Upvotes erhalten.

Daredevil ist im MCU angekommen

Daredevil: Born Again sollte usprünglich 18 Episoden umfassen und das erneute Aufeinandertreffen von Matt Murdock und Wilson Fisk behandeln. Beide verbindet bereits eine komplizierte Vorgeschichte, schließlich ist die Netflix-Serie endlich offizieller Teil des MCU-Kanons.

Großes Finale auf der Kinoleinwand? Born Again könnte aber nur einer von vielen Bausteinen sein, die zusammen die nächste große Saga abseits der multiversalen Bedrohung rund um Kang darstellen. Unsere Analyse dazu könnt ihr hier nachlesen:

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Foggy und Karen in Daredevil: Born Again freuen? Oder hättet vielleicht sogar den ursprünglichen Plan der Serienschöpfer, das Trio auf tragische Weise zu trennen, besser gefunden? Gibt es weitere Charaktere aus der Netflix-Serie, deren Comeback ihr euch in Born Again wünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!