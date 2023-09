Gleich 6 neue Marvel-Serien verspäten sich, 3 haben gar keinen Starttermin mehr

Auf viele neue TV-Serien des Marvel Cinematic Universe müssen Fans nun eine ganze Weile länger warten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Das Marvel Cinematic Universe wird von einer großen Verschiebungswelle geplagt. Satte sechs neue TV-Serien, die für Disney Plus geplant sind, kommen später. Und gleich drei davon haben damit gar keinen Release-Termin mehr.

Das berichtet zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierten Branchen-Insider von TheHollywoodReporter. Reden wir deswegen gar nicht groß um den heißen Brei herum, sondern kommen wir zum Eingemachten.

Welche 6 neue Marvel-Serien kommen später?

In der folgenden Übersicht haben wir die alten und neuen (sofern bekannt) Release-Zeiträume der insgesamt sechs betroffenen Marvel-Serien aufgelistet.

Echo

alter Release-Termin: 29. November 2023

neuer Release-Termin: Januar 2024

X-Men ‘97

alter Release-Termin: Herbst 2023

neuer Release-Termin: Anfang 2024

Agatha: Coven of Chaos Darkhold Diaries

alter Release-Termin: Winter 2023

neuer Release-Termin: Ende 2024

Ironheart

alter Release-Termin: Herbst 2023

neuer Release-Termin: Unbekannt

Daredevil: Born Again

alter Release-Termin: Frühjahr 2024

neuer Release-Termin: Unbekannt

Wonder Man

alter Release-Termin: Unbekannt

neuer Release-Termin: Unbekannt

Falls ihr euch gerade wundert: Ja, das Spin-Off zu WandaVision, das sich um die Hexe Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dreht, hat jetzt seinen mittlerweile dritten Titel verpasst bekommen. Nach House of Harkness und Coven of Chaos soll Agatha jetzt auf den Untertitel Darkhold Diaries hören.

Kommt 2023 überhaupt noch eine neue Marvel-Serie?

Jein. Denn genau genommen sind die neuen Staffeln von Loki und What If…? keine neuen TV-Serien - sie setzen eben bereits etablierte Geschichten fort. Beide Marvel-Projekte sollen aber weiterhin 2023 erscheinen und zwar zu den folgenden Release-Terminen:

Loki: Staffel 2 startet am 6. Oktober 2023 auf Disney Plus

startet am 6. Oktober 2023 auf Disney Plus What If…? Staffel 2 startet im Winter 2023 auf Disney Plus.

Den neuesten Trailer zur zweiten Season um Tom Hiddleston als Gott des Schabernacks könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:25 Loki: Im Trailer zu Staffel 2 der MCU-Serie wirft es den Gott des Schabernacks durch Raum und Zeit

Warum die Verschiebungen?

Der Streik ist schuld : Momentan setzen sich in Hollywood zahlreiche Schauspieler und Drehbuchautoren für fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein. Eine Einigung mit Film- und TV-Studios ist derzeit nicht in Sicht. Damit lassen sich derzeit geplante Produktionen weder schreiben noch drehen, was bereits zu zahlreichen Verschiebungen führte.

Fans sollten definitiv damit rechnen, dass sich noch mehr neue Kinofilme und TV-Serien verschieben, wie es zum Beispiel bereits bei Star Wars, Avatar oder auch Dune 2 der Fall ist. Mehr dazu lest ihr unter den folgenden Links nach:

Was haltet ihr von den Release-Verschiebungen neuer TV-Serien des Marvel Cinematic Universe und dem anhaltenden Schauspieler-/Autorenstreik in Hollywood? Auf welche neue Serie oder welchen neuen Film von Marvel freut ihr euch am meisten? Wie zufrieden seit ihr mit den aktuellen Produktionen des Marvel Cinematic Universe und was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!