Im Oktober erscheint ein spannendes Rollenspiel mit Koop, das kaum jemand auf dem Schirm hat

Dark Envoy will mit seinem spannenden Setting punkten.

Rollenspiel-Fans sollten sich den 24. Oktober im Kalender markieren: Dann erscheint das neue RPG Dark Envoy, das Sci-Fi und Fantasy miteinander vermischt und seine gesamte Kampagne wahlweise auch im 2er-Koop anbietet. Wir haben die wichtigsten Infos vor Release für euch – und verraten, ob es sich lohnt, den Tag freizunehmen.

Was ist Dark Envoy?

Entwickler Event Horizon bezeichnet das Spiel als RPG-Abenteuer in einer »Guns N’ Sorcery«-Welt. Ihr spielt die Geschwister Malakai und Kaela, die in einen blutigen Konflikt zwischen Hochtechnologie auf der einen und natürlicher Magie auf der anderen geraten.

1:30 Dark Envoy: Das düstere Sci-Fi-RPG enthüllt neues Gameplay, zeigt Kämpfe und Story

Kämpfe werden in taktischer Echtzeit (mit Zeitlupe) ausgefochten. Ihr habt die Wahl zwischen mehreren Klassen plus Spezialisierungen, mit denen ihr die Geschwister an eure Spielweise anpasst. Zum Beispiel könnt ihr Malakai zum Adepten machen, der mit Eismagie um sich wirft, und Kaela als Ingenieurin mit Steampunk-Gewehr aufs Schlachtfeld schicken. Oder umgekehrt. Im Lauf des Spiels kommen weitere mögliche Begleiter dazu, die eure Party ergänzen.

Dark Envoy setzt auf ein Deckungssystem, zum Beispiel seid ihr hinter Mauern oder Kisten sicher vor gegnerischen Attacken. Zumindest solange, bis die Deckung kaputt geschossen ist. Auch sonst soll es sich lohnen, auf die speziellen Eigenschaften jedes Schlachtfelds zu achten, etwa um euch Höhenvorteil zu verschaffen.

Wann und wo erscheint Dark Envoy? Am 24. Oktober 2023 feiert Dark Envoy seinen Release auf PC (via Steam). Das Spiel soll auch für PS4 und Xbox One erscheinen, aber offenbar zu einem späteren Zeitpunkt. Der Preis steht noch nicht auf der Steam-Seite, ihr könnt das Spiel aber zur Wunschliste hinzufügen und werdet dann automatisch informiert.

Wie spielt sich das?

Wir haben für euch vor einiger Zeit in die erste Demo von Dark Envoy reingespielt und ein gemischtes Fazit gezogen: Der umfangreiche Charakter-Editor und das steampunkige Setting haben uns richtig gut gefallen, außerdem fanden wir klasse, dass Dark Envoy Erfahrungspunkte nicht für besiegte Gegner, sondern abgeschlossene Quests verteilt – so wird ein schleichender oder friedlicher Durchgang nicht bestraft.

Dafür hat uns vor allem die Vertonung Sorgen bereitet, weil sie zumindest in der Demo teils extrem laienhaft klang und uns unangenehm aus der Immersion gerissen hat. Auch das Dauergezanke zwischen den beiden Hauptfiguren empfanden wir als mehr nervig denn charmant. Ihr könnt euch praktischerweise direkt selbst ein Bild von Dark Envoy machen: bei Steam gibt es die Demo immer noch, inzwischen wurde sie sogar etwas erweitert.

Wahrscheinlich wird Dark Envoy nicht gerade Baldur’s Gate 3 den Rang als bisher bestes Rollenspiel des Jahres ablaufen, aber für Genre-Fans ist es auf jeden Fall einen Blick wert!

Seid ihr schon gespannt auf den Release von Dark Envoy? Habt ihr vielleicht sogar schon euren Koop-Partner gefunden, mit dem ihr die Kampagne gemeinsam durchspielt? Oder lässt euch das Rollenspiel völlig kalt, weil ihr das restliche Jahr schon mit Baldur's Gate 3, Starfield und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty komplett bedient seid?