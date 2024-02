Dark Mutant in Palworld: Ein geheimnisvolles Pal ähnelt Mewtu - was steckt dahinter?

Der Dark Mutant erinnert optisch an die Weiterentwicklung von Mewtu.

Zwar könnt ihr schon jetzt in der Welt von Palworld nach legendären Kreaturen suchen, doch ein Gegenstück zu Pokémons aller erstem Legendary gibt es bislang eigentlich noch nicht. Wir sagen eigentlich, da sich herausgestellt hat, dass in Palworld durchaus ein Pal steckt, das frappierend an das gute alte Mewtu erinnert - zumindest in dessen weiterentwickelter Form.

Bei dem Wesen handelt es sich um einen Pal namens Dark Mutant - nur könnt ihr besagtes legendäres Pal derzeit im Spiel nicht finden. Es wurde lediglich in den Spieldateien ausgegraben und befeuerte nach seiner Entdeckung sofort die andauernde Kontroverse um eine mögliche Urheberrechtsverletzung.

Was ist der Dark Mutant?

Ursprünglich stieß der Palworld Dataminer Brian Cozzens auf das versteckte Pal, das er entdeckte, während er eigentlich an einer interaktiven Karte für das Spiel arbeitete. In einem Interview mit Eurogamer präsentierte Cozzens schließlich seine Entdeckung.

Hierbei handelt es sich um ein bislang im Spiel nicht verfügbares Pal, das dem Typ Dunkelheit angehört und das sich gemessen an den enthüllten Werten beispielsweise gut zur Medizinproduktion eignet. Dark Mutant hat sogar seinen eigenen Eintrag auf der Fandom-Seite zu Palworld, wo ihr es euch ansehen könnt. Im geleakten Paldex-Eintrag steht zu dem Pal, dass es Löcher in Dimensionen reißen kann.

Neue Plagiats-Vorwürfe

Doch diese überraschende Entdeckung sowie die Fähigkeiten von Dark Mutant sind nicht der einzige Grund, warum über das Pal gesprochen wird. Vor allem das geleakte Model von Dark Mutant sorgte für gerunzelte Stirnen bei Pokémon-Fans, die erneut darin eine ziemlich dreiste Kopie eines bereits existenten Taschenmonsters sehen.

Wie der Pokémon-Youtuber Lewtwo in einem Beitrag auf X herausstellt, hat der Dark Mutant enorme Ähnlichkeit mit Mega-Mewtu Y. Also mit der Mega-Entwicklung des legendären Pokémons, das zwar seit der ersten Generation existiert, diese Entwicklung aber erst mit Pokémon X und Y im Jahr 2015 erhielt.

Im Tweet oben könnt ihr Dark Mutant und Mega-Mewtu im direkten Vergleich sehen. Die Farbe ist natürlich eine andere, die Körperform und Haltung sind sich jedoch sehr ähnlich. Es ist nicht das erste Mal, dass Palworld vorgeworfen wird, sich etwas zu freigiebig bei Pokémon zu bedienen. Das auf Steam extrem erfolgreiche Spiel befindet sich auch bereits im Visier einiger Nintendo-Anwälte.

Bislang gibt es aber keinerlei rechtsgültiges Urteil oder handfeste Beweise dafür, dass das Entwicklungsstudio bewusst bei Pokémon geklaut oder mittels KI deren Monsterchen kopiert habe. Dass Dark Mutant nur in den Spieldateien existiert, sehen einige erboste Pokémon-Fans jedoch als Zeichen dafür, dass die Gemeinsamkeiten hier selbst dem Studio zu auffällig waren.

Für die Verbannung in die Spieldateien kann es aber natürlich noch deutlich mehr Gründe geben und im Falle von Dark Mutant wäre es auch recht kurios, da manche verfügbare Pals wie etwa Lunaris ebenfalls extreme Ähnlichkeiten mit diversen Pokémon aufweisen.