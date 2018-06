In kaum einem anderen Spiel bedeutet der Verlust eines Savegames so großen Frust wie beim bockschweren Dark Souls. Entsprechend genervt musste ein Spieler auf Reddit gewesen sein, als er feststellte, dass seine Speicherstände in Dark Souls: Remastered beschädigt wurden.

Publisher Bandai Namco ist sich des Umstands bewusst und veröffentlichte eine kurze Stellungnahme auf Steam. Das Problem rühre von einigen bekannten Antiviren-Programmen wie Bitdefender und Windows Defender, die Speicherstand-Dateien von Dark Souls: Remastered als Gefahr erkennen. Spieler, die das Problem erleben, sollen sicherstellen, dass die betreffenden Dateien von der Antivirensoftware ausgenommen bleiben.

Zudem können Probleme bei der Cloud-Synchronisation mit Google Drive oder Dropbox auftreten. Demnach kennzeichnet das System Speicherstände als »in Gebrauch«, wodurch Dark Souls: Remastered nicht mehr auf die Dateien zugreifen kann. Auch hier sollen Spieler Ausnahmeregelungen in den Synchronisationeinstellungen der Clouddienste setzen.

Ob auch bereits beschädigte Speicher-Dateien durch diese Maßnahmen wieder brauchbar gemacht werden, geht aus Bandai Namcos Statement nicht hervor. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, falls ihr Opfer dieses Problems geworden seid und helft uns, diese offene Frage zu beantworten!

Wenn ihr euch noch fragt, ob die Frischzellenkur des ersten Dark Souls ihr Geld wert ist, legen wir euch hier noch unseren Test zu Dark Souls: Remastered ans Herz. Dort geht Dimi der Frage auf den Grund, für welche Spieler die Neuauflage geeignet ist und wer getrost die Finger davon lassen kann.