Dark Souls Remastered wird nochmal remastered - diesmal von Fans

Nachdem Dark Souls mit Dark Souls Remastered bereits im Jahr 2018 eine aufgehübschte Version erhielt, folgt nun ein Remaster des Remaster! Das stammt allerdings nicht von Entwickler From Software, sondern von Modderin Evelyn Schwab.

Sie erklärt, dass sie sich dafür an der Vanilla-Version orientierte, um so das komplette Spiel in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dabei kommen hauptsächlich mit der ESRGAN-Technologie per KI hochskalierte Varianten der Original-Texturen zum Einsatz. Wenn diese nicht den Erwartungen der Modderin entsprachen, legte sie allerdings auch nochmal selbst Hand an.

Die Liste der exakten Änderungen findet ihr in der Mod-Beschreibung auf Nexusmods. Die listet sämtliche geänderte Texturen sortiert nach Maps, Gegnern, Bossen und NPCs auf.

Installation des Texture Packs

Ladet den »DSR Texture Packer and Unpacker« herunter.

Entpackt die Map sowie Objekt und Charakter Archive in den Ordner »texture override«.

Ladet euch das »DSR 2020 Textures«-Paket (6GB) herunter.

Startet die Datei »DSR-TPUP.exe« und folgt den Installationsanweisungen.

Die Mod sollt ihr ohne Probleme auch Online nutzen können. Zudem erklärt Schwab in der Beschreibung, dass sie zudem mit Overhaul-Mods wie Daughters of Ash kompatibel sein soll.

Fortschritte in der Mod-Szene von Dark Souls

Ende 2019 fanden Modder eine Möglichkeit, eigene Karten in Dark Souls zu importieren. Auch die Arbeiten an diesem Unterfangen gingen voran und seit Mitte Januar 2020 könnt ihr die Crossfire Map aus Half-Life in Dark Souls 2 besichtigen.

Es gibt mittlerweile weitere Fan-Erweiterungen, welche die Maps von Dark Souls ändern. Der gleiche Modder veröffentlichte erst im Februar ein Projekt für Dark Souls, das die Abkürzung in der Nähe des Kampfes gegen den Capra Dämon mit dem Firelink-Schrein wiederherstellt.