Darkest Dungeon kriegt einen dritten DLC. Nach Crimson Court und Shieldbreaker folgt in diesem Sommer Color of Madness, genauer wird die Erweiterung laut Steam am 19. Juni erscheinen.

Bei der Inhaltsbeschreibung mag man sofort an das überall auftauchende Fortnite: Battle Royale denken: Ein Komet ist am Sternenhimmel aufgetaucht und bei den nahen Gehöften eingeschlagen, seit rund zwei Wochen (englischer Beschreibungstext: »...in a fortnight...«) habe man nichts mehr von den Landbevölkerung gehört.

Unsere Heldentruppe muss also aufs Land und in der neuen Spielregion nach dem Rechten sehen - und Unholde erschlagen. Die neue Gegnerfraktion sind der Müller und seine Gesellen, die nicht mehr die Lebewesen sind, die sie vor dem Kometeneinschlag bei der Mühle waren. Neue Items gibt es im Tausch gegen Kometensplitter und vier neue Gebäude lassen sich im sicheren Dörfchen hochziehen und ausbauen.

Das Ziel: Spieler müssen sich durch neue und alte Gegnertypen kämpfen, bis die Heldentruppe schließlich den Kometen selbst erreicht. Der Brocken ist einer der drei neuen Bosse. Auf dem Weg dahin sammeln unsere Recken auch neue Eigenarten an, die es im Basisspiel bisher noch nicht gab.

