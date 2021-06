Xbox Game Pass: Neue Spiele im Juni 2021

Wie üblich hat der neue Monat wieder neue Spiele für den Xbox Game Pass für PC im Gepäck. Für den Juni 2021 sind erst zwei Neuzugänge bestätigt, die sind aber immerhin recht interessant: ein Roguelike-RPG-Klassiker und ein Detektiv-Adventure, das direkt zum Release im Abo-Service landet.

Sehr wahrscheinlich kommen im Laufe der nächsten Wochen auch noch einige weitere Spiele dazu - wir geben Bescheid, sobald sich etwas tut.

Darkest Dungeon

Genre: Roguelike, taktisches Rollenspiel

Release: 19. Januar 2016

Im Game Pass ab: 10. Juni 2021

Hier geht's zum Test von Darkest Dungeon

In Darkest Dungeon werdet ihr leiden. Sehr viel leiden. Die gute Nachricht: Es wird euch höchstwahrscheinlich Spaß machen, solange ihr grundsätzlich mit Roguelikes etwas anfangen könnt.

Ihr steuert eine zusammengewürfelte Heldentruppe durch finstere Dungeons voller gefährlicher Monster. Wichtig ist, dass ihr euch nicht nur um die richtige Kampftaktik kümmert, sondern auch um das seelische Wohlbefinden eurer Figuren. Die leiden nämlich unter dem Erlebten, was ihnen spezielle Eigenschaften verleiht - zum Beispiel, indem sie paranoid werden oder in Panik ausbrechen. Hin und wieder neigen sie auch dazu, euch zu bestehlen.

Darkest Dungeon hat inzwischen eine riesige Fan-Gemeinde um sich geschart, ein Sequel soll irgendwann 2021 in den Early Access starten. Falls ihr den kultigen Roguelike-RPG-Mix bisher verpasst habt, wäre jetzt also genau der richtige Zeitpunkt, um ihn nachzuholen!

Backbone

Genre: Adventure

Release: 8. Juni 2021

Im Game Pass ab: 8. Juni 2021

Waschbären haben gerade einen guten Lauf, denkt nur mal an Guardians of the Galaxy oder Biomutant. Auch im neuen Detektiv-Adventure Backbone spielt ein Waschbär die Hauptrolle. Als Privatermittler Howard Lotor durchstreift ihr eine dystopische Version von Vancouver, das ausschließlich von sprechenden Tieren bewohnt wird.

Euch erwartet aber keineswegs ein buntes Kinderabenteuer, sondern eine düstere Krimi-Geschichte voller komplexer Charaktere. Der Trailer verbreitet schon tolle Post-Noir-Stimmung und erinnert uns stellenweise sogar an das großartige Disco Elysium.

Ob Backbone uns auch wirklich mitreißen kann, bleibt natürlich bis zum Release abzuwarten. Falls ihr euch jetzt schon ein Bild vom neuen Spiel machen wollt, bei Steam gibt's eine kostenlose Demo.

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass

Ab 15. Juni 2021:

Ihr sucht eine komplette Übersicht aller Spiele, die ihr mit dem Xbox Game Pass für PC ohne Aufpreis spielen könnt? Dann seid ihr hier in unserem großen FAQ goldrichtig.