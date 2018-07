Fest steht: Darksiders 3 soll noch 2018 erscheinen - das versicherten die Entwickler vor kurzem im Rahmen des Starts von »Legion«, einem neuen Community-Portal auf der offiziellen Darksiders-Webseite. Und auch auf der Steam-Seite wird 2018 als Veröffentlichungstermin genannt.

Im Microsoft-Store hingegen wurde es jetzt schon deutlich konkreter. Dort liest man nämlich jetzt den 27. November als Launch-Termin. Eine Bestätigung vom Hersteller für dieses Datum gibt es aber nicht. Es ist also auch möglich, dass es sich lediglich um einen Platzhalter handelt.

Darksiders 3 wurde im Mai 2017 angekündigt und erscheint für PS4, Xbox One und PC - übrigens auch DRM-frei bei GOG. Auf der E3 2018 glänzte der Publisher THQ Nordic jedoch mit Abwesenheit - statt Spiele zu präsentieren, war man zum Fußball schauen zuhause geblieben.

Für die Gamescom im August, verspricht man aber einen großen Auftritt - dann wird sich vielleicht auch klären, was am Release-Termin am 27. November wirklich dran ist.

Darksiders 3 schickt die Spieler zurück auf die durch Armageddon zerstörte Erde. Diesmal allerdings nicht in der Rolle von War aus Darksiders 1 oder Death aus Darksiders 2, sondern als weibliche Reiterin der Apokalypse namens Fury. Ihre Jobbeschreibung: die sieben Todsünden aufspüren und das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen.

