Das Schwarze Auge kündigt zum 40. Geburtstag sein dickstes Buch aller Zeiten an, aber es gibt Kritik

Das dickste Buch der DSA-Geschichte wird eine Bibliographie und erscheint in vier Teilen.

2024 ist ein wichtiges Jahr für Fans von klassischen Tischrollenspielen, denn zwei Urgesteine feiern Jubiläum. Während Dungeons & Dragons das ganze Jahr über sein 50-jähriges Bestehen zelebriert, begeht das deutsche Konkurrenzprodukt Das Schwarze Auge seinen 40. Geburtstag.

Zu letzterem gab es von offizieller Seite her bislang wenige Ankündigungen, jetzt hat der Ulisses-Verlag in einem Video aber zur Feier des Jubiläums das bislang dickste Buch aller Zeiten enthüllt. Allerdings handelt es sich hierbei tatsächlich um vier sehr dicke Wälzer, die eine vollständige Bibliographie darstellen sollen.

Das steckt in den dicksten DSA-Büchern

Laut Ulisses soll es sich bei der neuen Bibliographie um ein umfassendes Werk handeln, in dem sämtliche DSA-Produkte jemals aufgelistet werden. Also alles, was in den letzten 40 Jahren rund um Aventurien veröffentlicht wurde.

Dazu gehören natürlich Regelwerke der unterschiedlichen Rollenspiel-Editionen, aber auch Hintergrundbände sowie weiterführende Produkte. Ob das beispielsweise auch Videospiele mit einschließt, wird nicht konkret gesagt, ist aber recht wahrscheinlich.

Neben der vollständigen Liste aller Veröffentlichung der letzten 40 Jahre soll die Bibliographie einen Mehrwert noch dadurch liefern, dass darin diverse Hintergrundinfos und Essays enthalten sind. Beispielsweise werden Fragen zur Entstehung des Rollenspiels und seiner verschiedenen Kampagnen beantwortet.

Jeder der vier Bände deckt dabei ein ganzes Jahrzehnt ab. Der erste Teil erscheint im Juni und kostet 50 Euro. Hier werden die Jahre 1984 bis 1993 abgedeckt und insgesamt 120 verschiedene Produkte aufgedröselt. Wer das Buch vorbestellen will, kann das im digitalen Shop bereits erledigen.

Es gibt Kritik an den Büchern

Die Ankündigung der neuen Bibliographie wurde in der DSA-Community bestenfalls gemischt aufgegriffen. Auch wenn sich einige darauf freuen, in den Büchern schmökern zu können, wurde in den Kommentaren unter dem Video auch viel gemeckert.

Der Kommentarbereich wurde mittlerweile geschlossen, was wohl auch auf ein Übermaß an kritischen Stimmen zurückzuführen ist. Als wir gestern jedoch einen Blick hineinwarfen, richtete sich viel Kritik vor allem daran, dass einige Fans den Nutzen eines derartigen Nachschlagewerks zumindest heutzutage infrage stellen. Ergänzend gab es einige Leute, denen nicht gefällt, dass die Bibliographie in vier Teilen veröffentlicht wird und damit etwa 200 Euro kosten wird, wenn man alles haben will.

Was ist eure Meinung dazu? Gefällt euch der Gedanke oder haltet ihr das Projekt eher für Geld- und Zeitverschwendung? Schreibt es in die Kommentare!