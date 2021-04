Nachdem vergangenes Jahr bereits mit Horizon Zero Dawn und Death Stranding zwei ehemals PlayStation-exklusive Open-World-Spiele auf Steam und im Epic Store erschienen sind, folgt nun mit Days Gone der nächste Titel - und das schon ziemlich bald.

Bereits am 18. Mai 2021 kommt das Biker-Zombie-Abenteuer, das erstmals 2019 für die PlayStation 4 erschienen ist, zu uns auf den PC. Die Portierung bietet allerdings auch noch einige neue Features und wertvolle Verbesserungen, die den PlayStation-Spielern verwehrt blieben.

PC-Version mit Verbesserungen

Der Trailer zeigt nicht nur actionreiches Gameplay aus der PC-Version, sondern beleuchtet auch einige der PC-exklusiven Features:

Besitzer eines Ultra-Wide-Monitors freuen sich über die Unterstützung von 21:9-Bildschirmen.

freuen sich über die Unterstützung von 21:9-Bildschirmen. Es gibt keine Framerate-Begrenzung mehr, ihr könnt also auch in 144Hz-Monitoren proftieren - falls euer PC leistungsfähig genug ist.

mehr, ihr könnt also auch in 144Hz-Monitoren proftieren - falls euer PC leistungsfähig genug ist. Neben der von der PlayStation bekannten Controller-Steuerung werden auch Maus und Tastatur unterstützt.

unterstützt. Die Grafik der Open World bietet ein größeres Detailreichtum .

. Der Fotomodus hat ein Upgrade bekommen und wird zum »Super Resolution Photo Mode«.

Um euch ein besseres Bild der ganzen Verbesserungen zu machen, schaut ihr euch am besten den kurzen Trailer selbst einmal an:

Darum geht's in Days Gone

Falls ihr von Day Gone überhaupt noch gar keinen Schimmer habt: Hierbei handelt es sich um ein Endzeit-Zombie-Survivalspiel, in dem ihr den Biker Deacon St. John aus der Third-Person-Perspektive durch das postapokalyptische Amerika steuert.

Unsere Kollegen von der GamePro konnte Days Gone mit packender Survival-Action überzeugen, immerhin gab es 87 Wertungspunkte im Test - allerdings auch fünf Punkte Abzug wegen technischer Probleme. Diese treten hoffentlich beim Release der PC-Version am 18. Mai 2021 nicht erneut auf - aber das erfahrt ihr dann in unserem Review auf GameStar.de.

Falls ihr jetzt schon wisst, dass Days Gone ein Pflichtkauf für euch wird: Ihr könnt den Titel ab sofort bei Steam auf eure Wunschliste packen, der Preis liegt bei 50 Euro.