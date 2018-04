DayZ - Relaunch mit neuer Engine kommt bald

Bohemia Interactive ist der Entwickler von DayZ und versprach eigentlich den Full-Release des Titels für 2016. Nun wurde das Spiel bereits mehrfach verschoben und befindet sich immer noch in einem recht unfertigen Zustand. Ende 2017 hieß es, die Veröffentlichung finde Anfang 2018 statt und bisher ist nichts geschehen.

Lead Producer Eugen Harton sprach im Rahmen eines ID@Xbox-Events für Indies mit PCGamesN und erklärte die anstehenden Pläne:

"Wir veröffentlichen DayZ in wenigen Wochen auf einer neuen Engine für den PC und es kommt noch dieses Jahr zur Game Preview auf der Xbox. Das ist unser Ziel. Ich würde fast sagen, es ist ein Reboot für DayZ auf dem PC."

Bei dem Reboot scheint es sich jedoch möglicherweise nicht um den langerwarteten Full-Release zu handeln, denn Harton wich der Frage nach der Bestätigung des Launches aus. Dieses Spiel sind wir fast schon gewohnt, denn inzwischen wartet die Fangemeinde bereits seit vier Jahren auf das fertige Spiel.

DayZ startete als Spin-off zu Arma 2. Inzwischen haben Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite die Spieler erobert. Harton gab jedoch an, die Konkurrenz nicht zu fürchten, denn DayZ spreche eine andere Art von Spielern an:

"Die Hardcore-Simulation, an der wir arbeiten, wird nicht mit PUBG konkurrieren. Ich denke, dass wir eine andere Zielgruppe ansprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird vielleicht nicht Mainstream aber das ist in Ordnung für mich. Ich weiß, welches Spiel ich mache. Ich will nicht, dass es jeden anspricht."