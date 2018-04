Warner kündigt eine weitere DC Comic-Verfilmung an. Nachdem die letzten DC-Filme Batman vs Superman (2016), Suicide Squad (2016) und Justice League (2017) hinter den Erwartungen des Filmstudios blieben, setzt Warner künftig auf große Namen: Steven Spielberg wird den Comic Blackhawk verfilmen und entwickelt damit seinen ersten Superhelden-Film, bestätigt DC Comics. Neben der Produktion soll er auch die Regie übernehmen, fest steht das aber noch nicht.

Mit Spielberg kann Warner bereits einen weiteren bekannten und preisgekrönten Filmemacher für seine geplanten DC Comic-Verfilmungen gewinnen. Derzeit entwickelt Oscar-Preisträger Martin Scorsese einen neuen Joker-Film mit Joaquin Phoenix als Batmans Erzfeind.

Comic-Vorlage Blackhawk

Die Comics Blackhawk erschienen zwischen den 1940er bis 1980er Jahren und spielen während des Zweiten Weltkriegs. Der Held Blackhawk kämpft als Pilot mit seiner Blackhawk Squadron gegen das Böse der Welt. Die Comics sind hierzulande weniger bekannt, im Gegensatz zu den USA. Zwischen den 40er bis 60er Jahren wurden in den USA mehr Comics verkauft, als von den beliebten Helden Superman und Batman.

Das Drehbuch zum Film wird Spielbergs langjähriger Autor David Koepp schreiben, der schon das Skript zu Jurassic Park verfasste. Wer die Hauptrollen als Blackhawk übernehmen wird, steht noch nicht fest.

Bis die Produktion zum DC-Film Blackhawk an den Start geht, dauert es aber noch etwas. Schließlich dreht der über 70-jährige Spielberg nach seinem Gamer-Film Ready Player One als nächstes den neuen Indiana Jones-Film mit Harrison Ford, der im Jahr 2020 in die Kinos kommt.