4:14 Vier Gameplay-Minuten aus Dead Island 2, bei denen euer Frühstück nicht im Magen bleibt

Lange war unklar, ob und in welcher Form Dead Island 2 in Deutschland erscheinen würde. Denn der Zombie-Shooter fährt äußerst brachiale Gore- und Splatter-Effekte auf, die so manchen Spieler an einer Freigabe in Deutschland zweifeln ließen. Wie derb es im Ego-Shooter wirklich zugeht, zeigt zum Beispiel der neueste Gameplay-Trailer oben!

Doch jetzt gibt's die Entscheidung! Hier die wichtigsten Infos zur USK-Freigabe im Überblick:

USK-Freigabe bestätigt: Der Release von Dead Island 2 in Deutschland ist gesichert. Die USK erteilt dem Spiel eine Freigabe ab 18 Jahren und gibt den Titel damit zum Verkauf frei. Eine Indizierung des Spiels ist damit offiziell vom Tisch und Dead Island 2 darf ganz normal im deutschen Handel angeboten werden.

Die freigegebene Version von Dead Island 2 erscheint geschnitten – allerdings halten sich die Einschränkungen laut Publisher Plaion in Grenzen. So können Spieler nicht mehr mit bereits getöteten Zombies interagieren. Weiteres Verstümmeln von am Boden liegenden Gegnern ist nicht mehr möglich. In allen anderen Punkten ist die deutsche mit der internationalen Uncut-Version identisch. Koop zwischen Versionen: Spieler dieser leicht geschnittenen USK-Version können via Freundschaftseinladung im Koop mit Uncut-Spielern in die Schlacht gegen die Zombie-Horden ziehen. Spieler der internationalen Version spielen dann für die Dauer der Partie mit den Schnitten der deutschen Fassung. Beim öffentlichen Matchmaking werden hingegen USK-Spieler nur noch mit USK-Spielern zusammengeführt.

Die 18er-Freigabe macht Schlagzeilen. Passiert bei der USK aktuell ein Wandel? Nachdem Wolfenstein 2D bereits im September ab 16 Jahren freigegeben wurde, sprechen wir im Podcast über neue Prioritäten im deutschen Jugendschutz:

Ähnliches Spiel, anderer Fall: Zuletzt hatte es Anfang 2022 um Dying Light 2 ein langes Hin und Her gegeben, was Schnitte und die Altersfreigabe angeht. Welche Unterschiede es dort gab und was die USK dazu sagte, lest ihr in unserem Beitrag Dying Light 2: Cut vs. Uncut!

Aber lohnt sich der Kauf von Dead Island 2 denn nun eigentlich? Wir haben im Rahmen der gamescom 2022 das Zombie-Gemetzel ausprobiert und können Entwarnung geben. Also, außer für die Zombies:

Dass Dead Island 2 überhaupt erscheint, gleicht eigentlich einem kleinen Wunder: 2014 angekündigt, durchlief das Projekt mehrere Entwicklerwechsel und zahlreiche Verschiebungen. Nach langer Funkstille zwischen 2017 und 2020 wurde schließlich doch noch der finale Release auf den 28. April 2023 festgelegt.