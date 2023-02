Dead Island 2 verschiebt seinen Release-Termin erneut - aber diesmal nach vorn

Wenn es bei Dead Island 2 um das Thema Release geht, sind wir schon konditioniert. Als die Pressemitteilung um einen neuen Launch-Termin in unserem Postfach landete, war die News um eine weitere Verspätung im Kopf schon halb fertig getippt. Doch der erste Eindruck täuscht gewaltig. Denn ja, der Release-Termin von Dead Island 2 verschiebt sich erneut - dieses Mal jedoch nach vorne und nicht nach hinten!

Dead Island 2: Release jetzt am 21. April 2023

Release jetzt eine Woche früher: Wie Publisher Deep Silver und Entwickler Dambuster offiziell bekannt geben, erscheint Dead Island 2 jetzt am 21. April 2023. Ursprünglich sollte der Launch am 28. April stattfinden, der wurde jetzt aber ganze sieben Tage vorgezogen.

Werft zur Feier des Tages am besten nochmal einen Blick in den Gameplay-Trailer zu Dead Island 2, um euch ein Bild davon zu machen, was euch am 21. April 2023 erwartet:

4:14 Vier Gameplay-Minuten aus Dead Island 2, bei denen euer Frühstück nicht im Magen bleibt

Gold-Status erreicht - aber was heißt das?

Nach der … bewegten Entwicklungsgeschichte und den mehrfachen Verschiebungen von Dead Island 2 sind das natürlich erfreuliche Nachrichten. Denn nicht nur erscheint der Zombie-Shooter jetzt früher, er hat jetzt auch knapp zwei Monate vor Release Gold-Status erreicht. Das bedeutet, dass Dead Island 2 grundsätzlich fertig entwickelt ist und theoretisch bereit für den Release ist.

Die Betonung liegt auf theoretisch , denn komplett unkritisch sollte man diese Bekanntgabe nicht unbedingt betrachten. In der jüngsten Vergangenheit gab es mehr als genug Spiele, die trotz zuvor erreichtem Gold-Status alle andere als fertig veröffentlicht wurden. So zum Beispiel Cyberpunk 2077, das nach seiner Gold-Ankündigung nicht nur erneut verschoben wurde, sondern zum Release von technischen Problemen und Bug geplagt war.

Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass es Dead Island 2 genauso ergehen wird. Wie bereits erwähnt solltet ihr den Gold-Status eines Spiels nur nicht als Garantie sehen, dass es makellos, ohne Probleme oder Fehler erscheint und auf einen riesigen Day-One-Patch verzichtet. Mehr über den Gold-Status von Spielen und was dieser heute noch bedeutet, erfahrt ihr übrigens in der Analyse von Chefredakteur Heiko Klinge zum speziellen Fall Cyberpunk 2077:

235 30 Verschiebung trotz Gold-Status? Warum dieses Gold nichts mehr wert ist!

Die wichtigsten Infos zu Dead Island 2

Zurück zu Dead Island 2: Das Zombie-Spiel blickt auf eine nicht gerade unproblematische Entwicklung zurück. Ursprünglich im Jahr 2014 angekündigt, wurde Dead Island 2 mehrfach verschoben und wechselte sogar zweimal den Entwickler: Von Yager Productions zu Sumo Digital und letztendlich zu den Dambuster Studios.

Doch gute Dinge wollen Weile haben und hoffentlich ist Dead Island 2 eines davon. Wir konnten uns im postapokalyptischen LA bereits auf Zombie-Jagd gehen und waren positiv überrascht! Dead Island 2 hat tatsächlich das Potenzial zu einem spaßigen Koop-Shooter, in dem wir in den Zombies mit allerlei Nahkampf- und Schusswaffen das Leben den (Un-)Tod schwer machen.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserer ausführlichen Preview zu Dead Island 2 - alle Infos zur deutschen Version und auf was für Schnitte ihr euch gefasst machen müsst, bekommt ihr natürlich ebenfalls bei uns.

56 11 Dead Island 2 gespielt Wir können Entwarnung geben - außer für die Zombies

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dead Island 2: Freut ihr euch auf das nächste Zombie-Spiel mit Koop-Modus, das in eine ähnliche Kerbe wie Dying Light 2 schlägt? Oder könntet ihr guten Gewissens drauf verzichten? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr nach der turbulenten Entwicklungsgeschichte von Dead Island 2 zu dem Spiel steht!