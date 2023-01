Dead Space Wertungen: Das Remake räumt bei Metacritic so richtig ab

Dead Space lebt. Und wie! Das Remake des Weltraumhorror-Klassikers überzeugt nicht nur uns im Test mit seiner gruselig schönen Grafik und dem modernen Gänsehaut-Sound. Auch die internationalen Reviews der Presse fallen begeistert aus. Wir sammeln die wichtigsten Wertungen bei Metacritic.

Lest gern erstmal in unserem Test nach, was genau im Dead Space Remake anders als im Original läuft und warum das Spiel eine unserer seltenen 90er-Wertungen verdient:

Dead Space Remake: Internationale Wertungen im Überblick

Bei Metacritic steht das Remake aktuell bei einer starken 89. Bisher haben 56 Kritiker eine Wertung für das Spiel vergeben. Hier seht ihr einige Punktzahlen der wichtigsten Magazine:

Webseite Wertung GameStar 90/100 GamePro 88/100 Twinfinite 5/5 GamingBolt 10/10 VG247 5/5 IGN Italia 9/10 GameRant 4,5/5 Gamesradar+ 4,5/5 GameInformer 9/10 4Players 86/100 Jeuxvideo.com 17/20 Wccftech 8/10 Metro GameCentral 3,5/5

Das sagen die internationalen Reviews zum Dead Space Remake

Dylan Chaundy von Twinfinite zückt für das Dead Space Remake die Höchstwertung und schreibt im Test dazu:

Motive Studios' Dead Space Remake ist im Gesamten ein uneingeschränkter Erfolg, der die Story seines Vorläufers in kleinen, aber wichtigen Schritten ausbaut. Es sieht phänomenal aus und klingt auch so, und die Necromorphs im Zentrum der Horror-Action sind immer noch einer der gruseligsten Spielgegner aller Zeiten.

GameRant verleiht dem Horrorspiel im Test viereinhalb von fünf Sternen, was für Metacritic als eine 90 zählt. Damit liegt die englischsprachige Webseite genau gleichauf mit unserer GameStar-Wertung. Tester Dalton Cooper beschreibt es so:

Das Dead Space Remake verbessert alle Kategorien im Vergleich zum Original von 2008, mit Quality-of-Life-Verbesserungen, neuen Story-Inhalten, Nebenquests und dramatisch aufgehübschter Grafik. Es ist Dead Space, aber in besser.

Die bisher kritischste Wertung bei Metacritic stammt von Metro GameCentral, wo Dead Space Remake nur sieben von zehn Punkten bekommt. Damit ist es die einzig »gemischte« unter lauter positiven Wertungen. Der Test kritisiert unter anderem, dass die Story von Dead Space schon im Original nicht bahnbrechend gewesen sei, dass die braune Farbpalette wenig optische Abwechslung biete und dass es trotz Jumpscares nicht so richtig gruselig sei. Im Fazit heißt es:

Ein exzellentes Remake eines Nicht-so-ganz-Klassikers des Horrorgenres, das trotzdem ein bestechendes Argument für eine Fortsetzung der Serie liefert (...). Das Original hatte immer schon Probleme beim Erzähltempo, war voller Wiederholungen und generell einfallslos. Die Remake-Grafik hätte besser sein können und die schwerelosen Episoden enttäuschen.

Wo sind die Nutzer-Reviews? Spieler können ihre Wertungen erst ab 28. Januar bei Metacritic abgeben.

Ihr wollt euch jetzt gern selbst in den Kampf gegen die Necromorphs stürzen? Bevor ihr euren Raumanzug anlegt und den Plasmaschneider schultert, lest euch am besten erstmal unsere nützlichen Tipps im Guide durch:

Habt ihr das Original gespielt? Und legt ihr direkt zum Release mit Dead Space Remake los oder wartet ihr auf einen Sale? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.