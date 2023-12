Co-Creator von Dead Space arbeitet an einem neuen Projekt - Fans hoffen auf weiteren Sci-Fi-Horror.

Glen Schofield, einer der maßgeblichen Schöpfer des originalen Dead Space (2008), meldet sich nach einer längeren Pause wieder auf X (vormals Twitter) zurück und hat Neuigkeiten für die Community: Er tüftelt an einem neuen Spiel.

Schofield schreibt auf Twitter, dass er während seiner Auszeit trotzdem sehr beschäftigt gewesen sei. Es sei etwas »Neues und Aufregendes« in Planung . Mehr verrät er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber: Im neuen Jahr soll es bereits erste Infos geben.

Ein Neuanfang nach dem kontroversen The Callisto Protocol

Erst 2019 gründete Schofield sein eigenes Entwicklerstudio Striking Distance Studios, um mit The Callisto Protocol einen geistigen Nachfolger zu dem Horror-Hit Dead Space zu erschaffen.

Das Projekt ging in den Augen vieler Fans und auch im Hinblick auf die Geschäftszahlen nach hinten los: Von dem ursprünglichen Verkaufsziel von fünf Millionen Exemplaren wurden bisher nur etwa 2 Millionen erreicht.

Im September 2023 verließ er schließlich die Striking Distance Studios, um »neue Möglichkeiten zu verfolgen«.

Warum The Callisto Protocol statt eines weiteren Horror-Hits eher zu einer Horror-Show wurde, erfahrt ihr in unserem Testvideo:

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer

So reagiert die Community

Die Fans lassen auf der Social-Media-Plattform nicht lange auf sich warten und reagieren aufgeregt auf die News - viele erhoffen sich einen weiteren Sci-Fi-Horror, so wie die User enemyinbob und gx_flix.

Obwohl sich einige aus der Community wie beispielsweise BelizaireKenny gerne eine Fortsetzung von The Callisto Protocol oder ein Remake von Dead Space 2 wünschen, ist das eher unrealistisch. So schreibt der User: »Bitte lass es ein Sequel zu Callisto Protocol sein. So ein tolles Spiel, das so geeignet für eine Fortsetzung wäre.«

Auch wenn er erst an einem zweiten Teil von The Callisto Protocol interessiert war, fiel die Idee spätestens mit seinem Austritt aus Striking Distance Studios flach. Und auch ein Remake zu Dead Space 2 ist unwahrscheinlich, da die Rechte für eine Neuauflage bei EA Motive liegen.

Was Schofield letztendlich plant, bleibt noch abzuwarten - aber das neue Jahr ist schließlich nicht mehr weit entfernt. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

Habt ihr Dead Space früher gespielt? Wie fandet ihr die Survival-Horror-Reihe? Habt ihr euch vielleicht auch an The Callisto Protocol gewagt und könnt einen Vergleich ziehen? Wie fandet ihr das Remake im Vergleich zum Original? Und was erhofft ihr euch von Glen Schofields nächstem Projekt? Schreibt uns eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare!