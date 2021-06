Zwar ist die E3 2021 vorbei, im Sommer warten aber noch viele weitere Events und Messen auf uns - und damit sicherlich auch wieder viele spannende Ankündigungen und Enthüllungen.

Von Electronic Arts gab es bislang noch nicht allzu viel zu sehen, doch das wird sich nächsten Monat ändern: Am 22. Juli 2021 findet mit der EA Play das große Live Event des amerikanischen Publishers statt.

Neben neuen Infos zu Battlefield 2042 und dem wahrscheinlichen Reveal von Fifa 22 soll laut Branchen-Insider Jeff Grubb auch einer toten Spieleserie wieder neues Leben eingehaucht werden.

Am vergangenen Freitag erzählte Grubb in seinem Podcast, dass bei der kommenden EA Play eine große Überraschung auf uns wartet: Eine etablierte Marke soll ihr Comeback feiern. Um welche es sich dabei handelt, sagte der Insider nicht - den entsprechenden Ausschnitt findet ihr im eingebetteten YouTube-Video bei ab Minute 45:11.

Link zum YouTube-Inhalt

Er verriet lediglich, dass sich viele Spieler über die Ankündigung freuen werden und EA Motive (Star Wars: Squadrons) für die Entwicklung zuständig sei. Kurze Zeit später lieferte er auf Twitter einen weiteren Hinweis:

"We're going to see it… if we're not dead first. (Deutsch: Wir werden es sehen, falls wir vorher nicht tot sind.)"