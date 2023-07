Deadpool 3 bringt zwei gescheiterte Superhelden zurück, mit denen wohl niemand mehr gerechnet hätte

Am 3. Mai 2024 startet Deadpool 3 in den Kinos und dabei dürften wir mehr alte Bekannte wiedersehen, als uns vielleicht lieb ist. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

In seinem dritten Kinofilm schafft Deadpool endlich den Sprung ins Marvel Cinematic Universe - und dabei ist der Söldner mit der großen Klappe nicht allein. Hugh Jackman lässt sich für einen weiteren Auftritt als Wolverine breit schlagen, aber das ist noch nicht alles.

Denn neuen Berichten zufolge schnappt sich Deadpool 3 mindestens zwei fast vergessene Superhelden, mit denen wohl kaum jemand mehr gerechnet hat. Seid ab dieser Stelle vor potenziellen Spoilern gewarnt, sofern ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollt!

Deadpool gräbt vielleicht zwei gescheiterte Superhelden aus

Noch hier? Dann weiter im Text. Dass Deadpool 3 auf den Multiversums-Trend setzt, den aktuelle Superhelden-Filme durchnudeln, wird immer wahrscheinlicher. Vor allem in Anbetracht der folgenden zwei Superhelden, die angeblich auftreten und wir eigentlich schon lange kennen:

So soll laut THR Jennifer Garner als Elektra auftreten, die wir in der Rolle natürlich aus dem Daredevil-Film mit Ben Affleck von 2003 und ihrem eigenen Solo-Film von 2005 kennen. Elektra gilt als riesiger Flop und Regisseur Rob Bowman drehte danach nie wieder einen Kinofilm.

auftreten, die wir in der Rolle natürlich aus dem Daredevil-Film mit Ben Affleck von 2003 und ihrem eigenen Solo-Film von 2005 kennen. Elektra gilt als riesiger Flop und Regisseur Rob Bowman drehte danach nie wieder einen Kinofilm. Dem Insider MyTimeToShineHello zufolge wird Channing Tatum als Gambit auftreten, der seit 2014 erfolglos versucht hatte, seinen persönlichen Solo-Film im X-Men-Universum umzusetzen. Das Projekt unternahm gleich mehrere Anläufe und gilt seit der Fox-Übernahme durch Disney als gestorben.

Natürlich sind beide Auftritte aktuell nicht offiziell bestätigt. Doch dass Garner als Elektra und Tatum als Gambit in Deadpool 3 zu sehen sind, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Gerade im Anbetracht vorangegangener Meldungen, dass wir zum Beispiel mehrere Varianten von Deadpool oder alte Bekannte aus Teil 1 und 2 (wie Colossus, Negasonic Teenage Warhead oder Yukio) zu sehen bekommen, wird ein Multiversums-Klamauk für den Wade Wilsons MCU-Debüt immer wahrscheinlicher.

Übrigens: Einen ersten Blick auf Hugh Jackman im Wolverine-Kostüm hat Ryan Reynolds persönlich auf Instagram geteilt.

Wann startet Deadpool 3 in den Kinos?

Mehr dürften wir spätestens zum 3. Mai 2024 erfahren - zu dem Release-Termin soll Deadpool 3 von Regisseur Shawn Levy in den Kinos starten. Was ihr ansonsten über alle neuen Filme und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe wissen solltet, haben wir in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr davon, dass Deadpool 3 mindestens zwei gescheiterte Superhelden zurückbringen soll? Über welchen Cameo würdet ihr euch am meisten freuen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Ryan Reynolds Debüt im Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!