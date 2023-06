In Deadpool 3 ist Deadpool angeblich nicht der einzige Deadpool

Kann man es mit Deadpool auch übertreiben? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Mit Deadpool 3 landen Wade Wilson und auch Wolverine endlich im Marvel Cinematic Universe. Wie genau, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bekannt. Ein neues Gerücht könnte aber schon jetzt Licht ins Dunkel bringen - und die Antwort auf diese Frage liegt eigentlich auf der Hand.

So soll dem Marvel-Scoop-Account CanWeGetSomeToast auf Twitter zufolge Deadpool 3 ausgerechnet eine Menge Parallelen zu The Flash aufweisen - dem DC-Film, für den es an den Kinokassen gerade alles andere als gut läuft.

Nimmt Deadpool 3 den Multiversums-Trend mit?

Das bedeutet konkret, dass Deadpool 3 möglicherweise ebenfalls eine Multiversums-Geschichte erzählt, wie es bei (mehr oder weniger) aktuellen Superhelden-Produktionen sowieso gerade Trend ist - wie zum Beispiel Loki, Spider-Man: Far From Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: Across the Spider-Verse oder sogar irgendwo bei Venom: Let there be Carnage und Morbius.

In kommenden Filmen des Marvel Cinematic Universe wird das Thema wahrscheinlich eine noch viel größere Rolle spielen, immerhin sollen es die Avengers ja mit unzähligen Kang-Varianten zu tun bekommen.

CanWeGetSomeToast beschreibt, dass damit in Deadpool 3 allerlei Varianten von Deadpool und mindestens eine von Hugh Jackmans Wolverine auftreten sollen.

Wie viele Deadpools sind zu viel Deadpool?

In den Marvel-Comics gibt es ohnehin nicht nur von Deadpool selbst unzählige Multiversums-Versionen, die beim Söldner mit der großen Klappe natürlich besonders absurd ausfallen.

So gibt’s zum Beispiel Dreadpool, Headpool, Pandapool, Calactipool, Groot-Pool, Venom-Pool, Squirrel-Pool, Lady Deadpool und und und … Da angeblich auch Owen Wilson als Mobius in Deadpool 3 eine Rolle spielen soll und Deadpool ja auch irgendwie den Sprung ins Marvel Cinematic Universe schaffen muss, klingt das Gerücht von CanWeGetSomeToast gar nicht mal so abwegig.

Offiziell bestätigt ist dies aber natürlich nicht! Entsprechend solltet ihr diese Meldung mit Vorsicht genießen. Deadpool 3 von Regisseur Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project) soll am 3. Mai 2024 in den deutschen Kinos starten. Mehr zur heldenhaften Rückkehr von Ryan Reynolds und Hugh Jackman erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von dem Gerücht zu Deadpool 3, dass Deadpool in dem Film nicht der einzige Deadpool sein wird? Habt ihr noch euren Spaß an Multiversums-Geschichten in Superhelden-Filmen oder werdet ihr dem Trend langsam überdrüssig? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Deadpool 3? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!