Death Stranding - Kojima teasert mit Moos-Bild E3-Präsentation an

Dass Hideo Kojima ein Meister darin ist, mithilfe von Teasern Hypes zu schüren, wissen wir nicht erst seit gestern. Legendär ist sein erster Appetithappen zu Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, in dem er einen brennenden Wal am Nachthimmel fliegen ließ, der einen Helikopter verschluckte. Die Fans flippten aus.

Nun geht er es entspannter an und stellt einen mutmaßlichen Screenshot zu Death Stranding auf Twitter, der Moos zeigt. Und wer hätte es gedacht? Wieder hat er erfolgreich den Hypetrain ins Rollen gebracht.

Der Tweet ist garniert mit den Worten »+1 on the T-minus 3 weeks. E3 2018. DecimaxKojima=DS.«

Für Kojimas Verhältnisse ist das recht leicht zu interpretieren. »+1 on the T-minus 3 weeks« bezieht sich recht offensichtlich auf einen anderen Tweet, in dem der Director von The Last of Us: Part 2 auf eine E3-Enthüllung von Naughty Dog vorbereitet. Er zeigt ebenfalls eine überwucherte Waldumgebung:

Auf Reddit sprießen die Theorien

»DecimaxKojima=DS« ist ebenfalls eindeutig: Death Stranding wird mit der Decima Engine von Guerilla Games entwickelt, die auch schon in Horizon: Zero Dawn zum Einsatz kam.

Fehlt nur noch die Lösung des größten Mysteriums: Was genau soll das Moos auf dem Bild uns sagen? Es sieht zweifellos schick aus, doch steckt eine tiefere Bedeutung oder eine versteckte Botschaft dahinter? Im Subreddit zu Death Stranding zermartern sich die Fans schon die Köpfe. Eine Theorie besagt, dass das Moos einen Körper bedeckt.

Auf der E3 wird Death Stranding wohl im großen Stil enthüllt, dann sollte das Geheimnis gelüftet werden. Sicher ist bislang, dass der Titel mit enormer Starpower daherkommt. Mads Mikkelsen (James Bond: Casino Royale), Regisseur Guillermo Del Toro (The Shape of Water) und Norman Reedus (The Walking Dead) mimen Charaktere im Spiel.