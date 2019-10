Death Stranding kommt für PC - im Sommer 2020

Um Death Stranding rankten sich so viele Rätsel. Worum geht es eigentlich? Was für eine Art Spiel wird Hideo Kojimas neues Epos sein? Und kommt es irgendwann auch für PC? Zumindest auf die letzte dieser Fragen haben wir eine klare Antwort: Ja, Death Stranding kommt auf den PC. Und zwar »schon« im Frühsommer 2020.

Das bestätigt ein offizieller Tweet von Kojima Productions. Für die PS4 erscheint das Spiel bereits am 8. November, PC-Spieler müssen sich also deutlich länger gedulden. Von einer Xbox-Fassung ist derweil noch keine Rede.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X