Ein 10 Jahre lang verschollenes Fantasy-Rollenspiel gibt plötzlich ein Lebenszeichen von sich

Dieser dynamische Zeitgenosse wartet seit einer Dekade auf seinen Einsatz.

Mensch, 2013 ist schon zehn Jahre her, wie die Zeit rennt! Damals erschienen Spieleperlen wie Bioshock Infinite, Assassin's Creed 4: Black Flag und auch GTA 5 wurde zum ersten Mal in die Verkaufsregale gestellt. Xbox One und PlayStation 4 läuteten als Next-Gen-Konsolen eine neue Ära ein - na, fühlt ihr euch jetzt auch alt?

Für die PlayStation 4 war ein Exklusivtitel in der Mache, der jedoch nie erschienen ist. Deep Down aus dem Hause Capcom sollte ein echter Systemseller für die Sony-Konsole werden. Nach zehn Jahren gibt es nun ein winziges Lebenszeichen, das wir für euch einordnen.

Worum geht's in Deep Down?

Der Name ist in diesem Spiel Programm: Es geht tief hinab in prozedural generierte Dungeons. Dort warten - Überraschung! - zahlreiche Monster darauf, euch zu Brei zu kloppen. Deshalb müsst ihr schneller sein und sie vorher zu Brei kloppen. Klingt simpel? So sieht der ganze Spaß im damaligen Trailer von der Tokyo Game Show 2013 auch aus:

Zwei Aspekte haben schon damals für Aufsehen gesorgt: Zwar scheint das Spielgeschehen des Rollenspiels größtenteils in einem Fantasy-Szenario abzulaufen, dennoch sind auch immer wieder Szenen aus der Gegenwart oder gar Zukunft zu sehen. Außerdem ist Deep Down für damalige Verhältnisse ein echtes Grafikbrett gewesen! Ach ja, und das Spiel hätte als Free2Play-Titel erscheinen sollen.

Sogar heute noch kann sich die Optik sehen lassen. Außerdem erinnert der Stil insgesamt stark an Dark Souls, was einer Popularität von Deep Down nach Release wahrscheinlich zuträglich gewesen wäre. Aber so weit kam es bekanntlich nie und jahrelang herrschte Funkstille seitens Capcom zu dem Projekt.

Trademark wird erneuert - aber was heißt das?

Die PS4 ist inzwischen in Rente und sogar die PS5 ist bereits in ihr viertes Lebensjahr gestartet. Plötzlich gibt es ein Lebenszeichen von Deep Down: Das Markenzeichen wurde von Capcom erneuert. Da steht natürlich die Frage im Raum: Erscheint der Dungeon Crawler nach zehn Jahren nun doch noch?

Auszuschließen ist das natürlich nicht. Dennoch ist Skepsis angebracht. Zuletzt gab es im Jahr 2019 vom Chefentwickler Yoshinori Ono die Aussage (via Gamerant):

Das ursprüngliche Team ist zu diesem Zeitpunkt eindeutig nicht mehr zusammen, aber die Leute haben vielleicht bemerkt, dass wir die Marke weiterhin registriert haben und sie nicht völlig aufgegeben wurde.

Und ebenjene Markenregistrierung wurde nun erneut aufrechterhalten. Deshalb lässt sich zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer daraus ableiten, dass Deep Down eines Tages doch noch erscheinen könnte. Wir müssen also weiter abwarten - hoffentlich nicht noch einmal zehn Jahre.

Hättet ihr auch in Zukunft Lust auf ein Spiel wie Deep Down? Oder findet ihr, dass der Dungeon-Crawler mit seinem Gameplay wirklich ins Jahr 2013 gehört und einfach nicht mehr zeitgemäß ist? Fallen euch weitere einst geplante große Spieletitel ein, die wie Hits aussahen, dann aber nie erschienen sind? Nennt sie uns gerne in den Kommentaren, wir sind gespannt!