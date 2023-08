Delta Force: Hawk Ops - Rückkehr der ikonischen Shooterserie offiziell angekündigt

Panzer, Helis, Drohen. Der neue Delta-Force-Ableger erinnert mit seinen vielschichtigen Gefechten gehörig an Battlefield.

Gestern erst hatten wir darüber berichtet, dass sich ein neues Delta-Force-Spiel in Entwicklung befindet - jetzt wurde es offiziell angekündigt. Während der Eröffnungsveranstaltung der Gamescom in Köln präsentierten die Entwickler TiMi Studio Group einen explosiven Ankündigungstrailer zu ihrem kommenden Taktik-Shooter Delta Force: Hawk Ops.

Im unten verlinkten Video zeigt sich, dass Delta Force in der nahen Zukunft, genauer gesagt Mitte der 2030er Jahre spielen soll. Entsprechend kommen jede Menge fortschrittliche Gadgets wie Sonar-Pfeile und Drohnen zum Einsatz.

1:42 Delta Force: Hawk Ops - Ankündigungstrailer zum Comeback des Kult-Shooters enthüllt

Die rasante Fahrzeug-Action im Trailer verrät zudem, dass das Spiel sich deutlich in Richtung der Battlefield-Reihe orientiert. Auch hier kommen Panzer, Helis und viele weitere fahrbare Untersätze zum Einsatz. Diesen Eindruck verstärkt auch das Klassensystem.

Was wissen wir bisher?

Wie Entwicklerstudio TiMi im Rahmen der Präsentation verriet, sollt ihr in Delta Force: Hawk Ops die Wahl zwischen vier verschiedenen Operator-Klassen haben: Assault, Engineer, Recon, Support. Shooter-Spielern sollte das soweit bekannt vorkommen.

Was die Spielmodi betrifft, soll das Spiel zum Release drei verschiedene bieten: Eine Kampagne, einen Extraction-Modus und einen einen großen PvP-Modus. Die Kampagne namens Black Hawk Down verspricht eine Rückkehr zu berüchtigten Schlachten aus dem gleichnamigen Film; der PvP-Modus wird vermutlich so ähnlich wie bei den Battlefield-Titeln.

Lediglich zum Extraction-Modus ist noch kaum etwas bekannt. Er verspricht laut den Entwicklern die bisher taktischste Version des beliebten Extraction-Genres .

Spielen können sollt ihr das neue Delta Force übrings überall: Hawk Ops wird ein Cross-Plattform-Titel und soll für PC, Konsolen und Mobilgeräte erscheinen. Ein Release-Datum wurde aber noch nicht kommuniziert. Wenn das passiert, erfahrt ihr es natürlich sofort bei uns.

Wer sind die Entwickler?

Sicherlich fragen sich unter euch nun einige, wer denn eigentlich die ominöse Timi Studio Group ist, die das kommende Delta-Force-Spiel entwickeln. Die Firma ist jedoch kein gänzlich unbeschriebenes Blatt, so hat das Studio mit Call of Duty: Mobile bereits ein extrem erfolgreiches Smartphone-Spiel programmiert.

Hinter dem Studio steht der chinesische Branchenriese Tencent, der auch als Publisher für Hawk Ops fungiert.

Freut ihr euch auf das erste Delta Force seit 14 Jahren oder lässt euch diese Ankündigung eher kalt? Welche Features muss der Multiplayer-Shooter bieten, damit er euch wunschlos glücklich macht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!