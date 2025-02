Delta Force: Story-Kampagne macht einen gefeierten Militär-Thriller von 2001 spielbar, jetzt steht endlich der Release fest

First-Person-Shooter Delta Force bekommt diesen Februar einen Story-DLC.

Während sich der kostenlose Multiplayer-Part von Delta Force bereits in der 2. Season befindet, steht die angekündigte Story-Kampagne noch aus. Doch auch die hat nun ein Release-Datum und noch im Februar dürfen Fans den PvE-Modus spielen.

Delta Force: Das ist zur Kampagne bekannt

Der Release ist für den 21. Februar 2025 geplant. Es handelt sich um einen kostenpflichtigen DLC für Delta Force, zum Preis gibt es aktuell noch keine Infos.

Die Kampagne kann sowohl alleine als auch im Koop gespielt werden, es ist zurzeit nicht bekannt, ob der PvE-Modus mit den Fortschrittssystemen des Multiplayers in irgendeiner Form verknüpft ist.

Als Spieler wählt ihr eine Klasse aus und könnt auch eure Ausrüstung individuell anpassen, um dann eure Einheit durch die Straßen Mogadischus zu führen.

0:30 Delta Force: Der Trailer zur Story-Kampagne Black Hawk Down erinnert an den gefeierten Film von 2001

Worum geht es in Delta Force: Black Hawk Down?

Der DLC ist ein Remake des gleichnamigen Shooters von Entwickler NovaLogic aus dem Jahr 2003 und dreht sich um US-Streitkräfte im somalischen Bürgerkrieg 1993.

Wie auch Ridley Scotts Spielfilm von 2001 gehen die Spiele auf das Buch Black Hawk Down des amerikanischen Journalisten Mark Bowden zurück.

Darin beschreibt Bowden den Versuch amerikanischer Soldaten, einen Warlord gefangenzunehmen, was letztlich in der Schlacht um Mogadischu, die Hauptstadt Somalias, resultiert.

Der Abschuss zweier Helikopter des Typs Black Hawk und die daraus resultierende Rettungsaktion der überlebenden Crews sind der Dreh- und Angelpunkt der Schlacht und verleihen Buch, Film und den Spielen ihren Namen.

Somit erwartet euch in Delta Force eine bekannte Geschichte, die an die Atmosphäre und Inszenierung des beliebten Kinofilms anknüpfen will. Der war übrigens für vier Oscars nominiert, von denen er auch zwei gewann.

Trotz eines starken Debüts auf Steam Anfang Dezember 2024 blieben die Rezensionen durchwachsen. Delta Force trat als Battlefield-Konkurrent an, nahm sich dafür aber den falschen Teil der Reihe zum auch etwas zu genauen Vorbild, wie auch wir in unserem Early-Access-Test feststellten. Mehr dazu erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Box.