Delta Force bekommt »echten« Singleplayer statt dem Martyrium, das Solo-Spieler bisher erleiden

Die Gratis-Kampagne basiert auf dem legendären Actionfilm von Ridley Scott.

Wer von euch sich in den letzten Monaten als Einzelkämpfer in Delta Force versucht hat, kennt das Gefühl: Ihr wollt euch durch die legendären Black-Hawk-Down-Missionen ballern, beißt dabei aber schneller ins Gras, als euch lieb ist.

Solo-Spieler mussten bislang ein echtes Martyrium erleiden – denn die Missionen sind knallhart, die Gegner zahlreich und KI-Kameraden sucht man vergeblich. Alles ist auf Koop ausgelegt. Doch jetzt gibt’s endlich Licht am Ende des Tunnels!

Das Martyrium der Einzelspieler

Bislang war die Black Hawk Down-Kampagne in Delta Force in erster Linie als Koop-Erlebnis konzipiert. Bis zu vier Spieler konnten sich gemeinsam durch die sieben Missionen kämpfen, die sich an der berühmten Schlacht von Mogadischu orientieren.

2:44 Black Hawk Down: Die kostenlose Shooter-Kampagne zeigt im Release-Trailer ihre schicke Unreal-Grafik

Wer sich allein ins Gefecht wagte, bekam die volle Koop-Herausforderung serviert – ohne Rücksicht auf angepasste Gegnerzahlen oder Unterstützung durch KI-Partner. Das Ergebnis: Solo-Spieler wurden regelmäßig überrannt und mussten sich durch extrem schwierige Missionen quälen, die eigentlich für Teams gedacht waren.

Jetzt aber die große Wende: Entwickler Team Jade hat auf das Feedback der Community gehört und bringt einen »echten« Singleplayer-Modus für Delta Force – Black Hawk Down.

Auch der Release-Termin steht fest: Am 21. Februar 2025 ist es soweit. Die Kampagne wird dann nicht nur für Koop-Fans, sondern auch für Einzelspieler ausgelegt sein. Das bedeutet: Ihr könnt die Missionen endlich ohne Frust und mit angepasstem Schwierigkeitsgrad erleben. Frische Inhalte solltet ihr aber nicht erwarten.

Auch wenn es keine neuen Inhalte gibt, lohnt sich der Blick für Solo-Fans jetzt umso mehr: Die Black Hawk Down-Kampagne ist bombastisch inszeniert, bleibt kostenlos und lässt sich endlich ohne Frust oder Zwang zum Koop erleben.

Wer sich bisher vom harten Schwierigkeitsgrad abschrecken ließ, bekommt jetzt eine faire Chance, die Schlacht von Mogadischu allein zu meistern – und das ganz ohne auf den Multiplayer zurückgreifen zu müssen.