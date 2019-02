Das Jahr 2019 beginnt so spannend, wie es geendet hat: Mit einer ganzen Reihe lesenswerter User-Artikel. Fünf davon haben jetzt die Chance, als bester User-Artikel des Monats gekürt zu werden und neben einem prominenten Startseitenplatz einen Gutschein über 60 Euro von GOG.com abzusahnen. Den Gewinner bestimmt ihr.

In einer Vorauswahl haben wir die fünf besten Kandidaten für den Titel Bester Artikel des Monats herausgesucht. Diese fünf Artikel stehen nun für euch zur Abstimmung bereit. Die Abstimmung beginnt am 04.02 und endet am 08.02 um 12:00 Uhr. Der Gewinner wird voraussichtlich noch am selben Tag per Artikel-Update gekürt und von uns per E-Mail benachrichtigt.

Wie kann ich mit meinen eigenen Artikeln mitmachen?

Ganz einfach: du musst auf GameStar.de registriert sein und deinen selbst geschriebenen Text entweder als Leser-Test, Guide oder Blog-Beitrag veröffentlichen. Alle weiteren Infos findest du in unserem User-Artikel-FAQ.

Es nimmt jeder Artikel automatisch für den Monat teil, in dem er veröffentlicht wurde.

Das sind die besten fünf User-Artikel des Monats Januar im Überblick:

Filmreif - Leser-Test zu L.A. Noire von D3nn15_M_10

L.A. Noire hat im Herzen von D3nn15_M_10 einen ganz besonderen Platz. Obwohl das Action-Adventure schon etwas mehr als sieben Jahre auf seinem Buckel hat, sind die aufwändig produzierten Gesichtsanimationen noch immer ein Hingucker, auf die D3nn15_M_10 sein Hauptaugenmerk im Test legt. Neben der filmreifen Inszenierung begeistert ihn die Atmosphäre der Vierziger Jahre und die englische Synchronisation.

Leser-Test: Filmreif

Bioshock - Essay von TheVG

In seinem Essay spricht TheVG von den Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen Bioshock und seinem geistigen Vorgänger System Shock. Dabei stellt er nach kurzer Gegenüberstellung fest, dass Bioshock durch seine Freiheiten seinen Vorgänger übertrifft. Diese neu entdeckte Freiheit findet TheVG im Gameplay und Storytelling wieder, während er die Spielerfreiheit zusätzlich auf einer wissenschaftlichen Ebene betrachtet.

Essay: Bioshock

Russisches Fallout "Van Buren" - Leser-Test zu ATOM RPG von Yeager

Der apokalyptische Spaß namens ATOM RPG erinnert Yaeger sehr an das geplante, aber niemals entwickelte Fallout mit dem Codenamen »Van Buren«. Der ausführliche Test erklärt im Detail und mit gelungenen Zwischenüberschriften, warum ATOM RPG vor allem für Fallout-Veteranen ein Hingucker ist, der sich aber nicht traut, den nächsten Schritt zu wagen.

Leser-Test: ATOM RPG

Fallout 2.5, das geistige Erbe einer vergangenen Rollenspiel-Ära - Leser-Test zu ATOM RPG von Dunkelpfeil

Auch Dunkelpfeil sieht viel Potential in ATOM RPG. In seinem Test beschreibt er detailliert und umfassend die Spielmechaniken, die Grafik und die Geschichte, während sein Augenmerk immer auf der Frage liegt, für wen ATOM RPG geeignet ist. Der Geheimtipp für Fallout 2-Liebhaber macht vieles richtig, weist aber viele technische Schwächen auf.

Leser-Test: ATOM RPG

Luftakrobatik zwischen Ladebildschirmen - Fazit zur Anthem VIP-Demo von Kigosh

Mit seinem riesigen Fazit nimmt Kigosh Anthem genau unter die Lupe. Trotz der technischen Probleme, mit denen die VIP-Demo vor allem zu Beginn zu kämpfen hatte, macht Kigosh das Gameplay viel Spaß und er sieht Potential in BioWares neustem Rohdiamanten. Mit dem nötigen Schliff könnte es ein spaßiges Spiel werden. Für die Open Demo bzw. den Release des Spiels hat er einige nützliche Tipps zusammengefasst.

Leser Fazit: Anthem Teil 1

Leser Fazit: Anthem Teil 2

Die Abstimmung

Aus diesen fünf Finalisten könnt ihr euren Favoriten wählen. Die Abstimmung endet am 08.02.2019 um 12:00 Uhr