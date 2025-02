Der Fall Deus Ex: Wie eine beliebte Spieleserie vor die Hunde ging

Adam Jensen sollte eine große Trilogie bekommen. Stattdessen wurde Deus Ex eingestellt. GameStar hat die Details erfahren.

Was ist nur mit Deus Ex passiert? Das letzte große Reboot der Serie (Deus Ex 5) unter Embracer wurde eingestellt, die Story von Adam Jensen in Mankind Divided endete in einem Cliffhanger und wurde nie fortgeführt.

Spieler fragen sich seit Jahren, wie die Story eigentlich hätte weitergehen sollen. GameStar hat in exklusiven Recherchen die Details herausgefunden, über die bisher nirgendwo anders berichtet wurde.

Der große Deus-Ex-Report basiert dabei auf mehreren Quellen, die teils um Anonymität gebeten haben. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Der Artikel ist in seiner Gänze bei GameStar Plus zu lesen, unserem Angebot für Leser, die an tiefgehenden Hintergrundberichten und anderen exklusiven Inhalten interessiert sind:

Das sind die neuen Erkenntnisse zu Deus Ex

Für einen schnellen Überblick haben wir die acht wichtigsten Inhalte des Reports für euch zusammengefasst:

Aufspaltung von Mankind Divided: Das Spiel wurde gegen Widerstände aus dem Entwicklerteam verkleinert. Finanzielle Probleme führten dazu, dass die Geschichte unvollständig blieb. Der zweite Teil sollte in einer neuen Stadt weitergehen. Pläne für ein finales Spiel der geplanten Trilogie wurden nie umgesetzt.

Das Spiel wurde gegen Widerstände aus dem Entwicklerteam verkleinert. Finanzielle Probleme führten dazu, dass die Geschichte unvollständig blieb. Der zweite Teil sollte in einer neuen Stadt weitergehen. Pläne für ein finales Spiel der geplanten Trilogie wurden nie umgesetzt. Schwierige finanzielle Lage: Eidos Montreal hatte lange mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Deus Ex war bei Kritikern beliebt, aber finanziell weniger erfolgreich als erhofft.

Eidos Montreal hatte lange mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Deus Ex war bei Kritikern beliebt, aber finanziell weniger erfolgreich als erhofft. Probleme in der Entwicklung: Eine neue Engine, Personalwechsel und gescheiterte Nebenprojekte führten zu Verzögerungen und internen Spannungen.

Eine neue Engine, Personalwechsel und gescheiterte Nebenprojekte führten zu Verzögerungen und internen Spannungen. Adam Jensen ist ein Klon: Ursprünglich sollte Jensen nach Human Revolution sterben. Seine Rückkehr war eine Notlösung, und es gab innerhalb des Studios unterschiedliche Meinungen dazu, die Spielfigur in Mankind Divided zu einem Klon des Originals zu machen.

Ursprünglich sollte Jensen nach Human Revolution sterben. Seine Rückkehr war eine Notlösung, und es gab innerhalb des Studios unterschiedliche Meinungen dazu, die Spielfigur in Mankind Divided zu einem Klon des Originals zu machen. Marvel-Projekte verdrängten Deus Ex: Eidos Montreal musste Ressourcen auf Guardians of the Galaxy und Marvel’s Avengers verlagern. Deus Ex geriet in den Hintergrund.

Eidos Montreal musste Ressourcen auf Guardians of the Galaxy und Marvel’s Avengers verlagern. Deus Ex geriet in den Hintergrund. Letzter Versuch unter Embracer: 2022 gab es Pläne für ein neues Deus Ex mit einem Jensen-Klon. Trotz Fortschritten wurde das Projekt 2024 endgültig eingestellt.

2:24 Atmosphärisch: Wir erkunden eine Cyberpunk-Stadt in Deus Ex: Human Revolution

Was der Report darüber hinaus bietet

Im vollständigen Artikel bei GameStar Plus lest ihr viele weitere Details zu den Problemen von Mankind Divided und wie die Geschichte fortgesetzt werden sollte. Deus-Ex-Autor Mark Cecere hat für uns sogar das geplante Story-Finale rund um Adam Jensen ausgemalt.

Weitere Zitate stammen von ehemaligen Mitarbeitern bei Eidos Montreal, die über die große Frustration beim Deus-Ex-Team berichten. GameStar hat auch Informationen über den Reboot-Versuch unter Embracer erfahren - und warum er scheiterte.

Deus Ex: Mankind Divided erschien im Jahr 2016 und hatte anfangs mit Technikproblemen zu kämpfen. Außerdem hörte das Spiel nach dem Kampf mit einem Zwischenboss einfach auf - ein klares Symptom der Aufspaltung, über die wir jetzt dank der Insider-Berichte mehr wissen.