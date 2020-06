Destiny 2 plant große Ankündigung, Fans vermuten Inhalte von Destiny 3

Der offizielle Instagram-Account von Destiny 2 kündigte das Datum für die Vorstellung der nächsten Erweiterung etwas zu früh an. Ein mittlerweile gelöschter Post hat bekannt gegeben, dass der Entwickler Bungie das kommende Addon am Dienstag, den 9. Juni 2020 enthüllen will.

Obwohl das Studio den Post selbst löschte, funktioniert der direkte Link zur Ankündigung nach wie vor. In der könnt ihr euch zudem ein kleines Teaser-Video ansehen. Das zeigt den Charakter Eris Morn, die versucht, einen schneebedeckten Berg zu erklimmen.

Was steckt hinter dem Teaser?

In den Kommentaren des Posts spekulieren die Fans bereits darüber, was das bedeutet. So soll sich Eris auf dem Jupiter-Mond Europa befinden, was ein Hinweis auf das Gebiet des Addons sein könnte. Das deutet Bungie zudem in einem weiteren Video an, das ihr seit Kurzem nach dem Start von Destiny 2 seht.

Ein Nutzer auf Reddit glaubt zudem, Ähnlichkeiten zum Intro des ersten Destiny zu erkennen. In dem entdeckt die Menschheit zum ersten Mal den Traveler. Dadurch geht besagter Fan davon aus, dass Eris hier einen Dark Traveller finden könnte.

Dunkle Skills: Die Theorie geht weiter und er spekuliert, dass ihr auf dem Planeten womöglich dunkle Skills freischalten könnt. Diese Vermutung basiert auf der Lore. Die erklärt, dass die Dunkelheit in der Vergangenheit nur mit der Dunkelheit bekämpft werden konnte.

Die Fans vermuten, dass das kommende Herbst-Update von Destiny 2 das bisher größte sein wird. Denn es soll einem bestätigten Leaker zufolge jene Inhalte bringen, die vor der Trennung von Bungie und Activision für Destiny 3 entwickelt wurden.

Sollte sich das bewahrheiten, dann werdet ihr gegen Astrodämonen namens »The Veil« kämpfen. Die waren ursprünglich - zusammen mit Europa - bereits für das erste Destiny geplant. Allerdings wurden sie vor Release gestrichen. Auch von den dunklen Skills berichtete der Leaker bereits.

Bevor ihr den neuen Feind seht, könnte der Welt von Destiny 2 allerdings noch eine große Katastrophe bevorstehen. So ist es möglich, dass der Saturnmond Titan komplett zerstört wird.