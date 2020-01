Destiny 2: Warum Bungie Steam dem Epic Store vorzieht

Bis zur Trennung von Publisher Activision war Destiny 2 im Battle.net zuhause. Dann wechselte Bungie Anfang Dezember 2019 zu Steam und machte den Shooter in seiner Basis-Version Free2Play.

Laut Entwickler war dabei die größere Reichweite von Steam das ausschlaggebende Argument, wegen dem man Valves Plattform gegenüber der Konkurrenz vom Epic Store bevorzugte. Das erklärte Community Manager David »DeeJ« Dague nun in einem Interview gegenüber PCGamesN:

"Wir ziehen alles in Erwägung, aber wir haben uns aus offensichtlichen Gründen für Steam entschieden. Steam verfügt über eine große und treue Spielerbasis. Wir haben zudem sehr guten Zugang zu manchen Leuten bei Valve, die hier in derselben Industrie in Bellevue, Washington arbeiten. Und wir glauben, dass dies ein guter Weg ist, um viele neue Spieler in der Community zu begrüßen."