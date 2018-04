Heute Abend um 19 Uhr startet Entwickler Bungie einen Twitch-Stream zur zweiten Erweiterung von Destiny 2. Sie trägt den Namen Kriegsgeist und läutet mit dem Release auch die dritte Season des MMO-Shooters an. Ein Teaser-Trailer stellt bereits drei Dinge vor, die uns in Kriegsgeist erwarten.

Als erstes geht es um das neue Gebiet. Der DLC führt uns auf den Mars zurück, wo wir einen Bereich namens Hellas Basin erkunden. Im Video sieht man kurz eine Untergrund-Basis in einer Höhle und Eisvariationen von Leibeigenen.

Als nächstes fordert der Teaser dazu auf, das sogenannte Hive Escalation Protocol zu überleben, gefolgt von einer Gameplay-Szene, in der eine Gruppe vereister Akolythen angreift. Dabei scheint es sich um einen Wellen-Modus zu handeln. Die Spieler müssen innerhalb einer bestimmten Zeit alle Gegner besiegen.

Im dritten Teil des Videos kündigt Bungie überarbeitete Exotics und Updates für den PvP-Modus Schmelztiegel an. Was genau sich daran verändern wird, verrät der Teaser jedoch nicht. Kriegsgeist erscheint am 8. Mai 2018.