Destiny 2 schafft nächste Season die Echtgeld-Lootboxen ab

Destiny 2 schafft seine kostenpflichtigen Lootboxen endgültig ab. In einem aktuellen Blogpost erklärt Luke Smith, der Director von Destiny 2, dass sich die sogenannten Glänzenden Engramme (auf Englisch heißen sie »Bright Engrams«) mit dem Start der nächsten Season nicht mehr kaufen lassen.

Was sind Bright Engrams überhaupt? Diese Lootboxen lassen sich in Destiny für die Echtgeld-Währung Silber erwerben, eine solche Kiste kostet umgerechnet knapp 2 Euro. Für das Geld bekommt man dann kosmetische Items wie Rüstungsmods oder Emotes.

Damit ist nun aber bald Schluss, denn künftig kann man diese Engramme nicht mehr kaufen, sondern nur noch freispielen (zum Beispiel über den kostenpflichtigen Season Pass). Ganz verschwinden die Kisten also nicht aus Destiny, aber als für den Kauf freigegebene Lootboxen gibt es sie in Zukunft nicht mehr. Luke Smith nennt im Blogpost auch eine sehr einleuchtend klingende Begründung für diese Entscheidung:

"Wir wollen, dass die Spieler wissen, was etwas kostet, bevor sie es kaufen. Die Glänzenden Engramme werden diesem Anspruch nicht gerecht, also werden wir sie nicht länger im Eververse Store anbieten."

Echtgeld-Shop bleibt aber weiter in Destiny 2

Mikrotransaktionen an sich bleiben allerdings in Destiny 2 erhalten, denn mit der Echtgeld-Währung Silber lassen sich im Store auch weiterhin alle möglichen Items, Rüstungs-Sets, Skins und so weiter kaufen. Allerdings kauft ihr bald keine Überraschungen mehr ein, sondern wisst dann genau wofür ihr euer Geld gegebenenfalls ausgebt.

Wann startet Season 10 von Destiny 2? Ein offizielles Release-Datum hat die nächste Season des Loot-Shooters zwar noch nicht, aber Season 9 soll am 9. März enden. Die kostenpflichtigen Lootboxen dürften also bereits in wenigen Wochen Geschichte sein.