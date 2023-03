Platz 20 unserer besten PC-Spiele aller Zeiten soll mit UE5 aufgemöbelt werden

Auf Platz 20 unserer Top-PC-Spiele steht einer der besten Cyberpunk-Titel überhaupt: das legendäre erste Deus Ex. Der Shooter erschien im Jahr 2000 und basierte auf Unreal Engine 1. Inzwischen sehen die Kanten und Matschtexturen natürlich nicht mehr zeitgemäß aus - aber um sowas kümmern sich Modder ja besonders gern!

Ein neues Fan-Projekt will Deus Ex jetzt in die Unreal Engine 5 verfrachten. Aber es geht dabei um mehr als nur bessere Grafikeffekte.

Deus Ex: Was macht es zum Klassiker?

Bevor wir über das UE5-Projekt sprechen, ein kleiner Abstecher in die Vergangenheit. Viele aus der GS-Community haben Deus Ex vermutlich nie selbst gespielt. Warum bekommen Cyberpunk-Veteranen immer noch funkelnde Augen, wenn sie an den Shooter denken?

Weil Deus Ex damals neue Maßstäbe in Sachen Story, Atmosphäre und Handlungsfreiheit setzte! Die Geschichte um einen kybernetisch verstärkten Agenten und eine weltumspannende Verschwörung ist bis heute mitreißend.

Außerdem reagiert das Spiel unglaublich dynamisch auf euch: Zum Beispiel verkauft ein NPC keine Waffen mehr, wenn ihr zu brutal vorgeht. Sascha Penzhorn hat für euch ausprobiert, wie sich Deus Ex aktuell spielt. Bei diesem Selbstexperiment hatte er mit Technikproblemen zu kämpfen. Genau die will das UE5-Projekt in den Griff kriegen.

Deus Ex in UE5: Warum eigentlich?

Natürlich gibt es schon massenhaft Mods, die Deus Ex aufhübschen. Auch das UE5-Projekt DXU24 poliert viele Effekte und Beleuchtungen auf, hier im Video zu sehen:

Doch das eigentliche Ziel ist, Deus Ex mit modernen PCs kompatibel zu machen und eine VR-Version zu schaffen. Deshalb werden keine neue Inhalte eingebaut, Texturen und Objekte bleiben gleich und ihr müsst das Originalspiel besitzen, um die Mod zu verwenden. Es handelt sich also weder um ein Remaster noch ein Remake.

Bisher ist noch kein Release-Datum für das UE5-Projekt bekannt. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit ja einfach unseren Podcast anhören. Zum Beispiel die Folge, in der wir über die Faszination Cyberpunk diskutieren:

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr vom Refresh-Projekt für Deus Ex? Habt ihr schon mal versucht, den Cyberpunk-Shooter auf einem modernen PC zum Laufen zu bringen - und wenn ja, wie lief das bei euch ab? Keine Probleme oder fast unspielbar? Erzählt uns gern in den Kommentaren von euren Erfolgen, vielleicht gibt es ja ein paar nützliche Tricks!