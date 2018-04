Deutscher Computerspielpreis 2018 - Das sind die Gewinner

Sie waren die Abräumer des Abends: Sichtlich gerührt kam das deutsche Team um das Hide&Seek-Spiel Witch It auf die Bühne, um den Deutschen Computerspielpreis (DCP) für das beste internationale Spiel entgegenzunehmen. Dort setzten sie sich gegen Monster Hunter World und Splatoon 2 durch.

Was die vier Entwickler von Barrel Roll Games an dieser Stelle noch nicht wussten: Sie würden an diesem Abend noch zwei weitere Preise entgegennehmen; den für das beste Jugendspiel und den für die Königskategorie »Bestes Deutsches Spiel«, die mit 110.000 Euro dotiert war. Nur in der Kategorie »Beste Innovation« setzte sich das VR-Escape-Room-Spiel HUXLEY durch. In Witch It jagt eine Gruppe Jäger ein Team aus Hexen, die sich in Gegenstände verwandeln und verstecken.

Mehr zum Thema: Die Geschichte des Deutsches Computerspielpreises

Der Preis für das beste internationale Spiel ging an Assassin's Creed: Origins, der für die beste internationale Spielwelt an Horizon Zero Dawn. Eine kleine Überraschung gab es beim Publikumspreis, bei dem trotz internationaler Konkurrenz das Rollenspiel Elex vom deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes gewann. Elex war auch in der Kategorie »Bestes Gamedesign« nominiert, hier siegte jedoch TownsmenVR von HandyGames.

Um junge Entwickler zu fördern, vergibt die Jury des DCPs jeweils einen Nachwuchspreis für das beste Konzept und einen für den besten Prototypen. Ersteren gewannen fünf Studentinnen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin für das Augmented-Reality-Spiel Ernas Unheil. Den besten Prototypen lieferte Marc Fleps von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg mit dem Action-Adventure Fading Skies ab, den er im Alleingang entwickelt hat.

Durch die Gala führte Barbara Schöneberger, dafür die musikalische Untermalung sorgten Olli Schulz und Julie Elven. Elven nahm unter anderem den Soundtrack für Horizon: Zero Dawn auf und führte Aloy's Theme und ein Lied aus Nier Automata auf. Der DCP wurde dieses Jahr zum zehnten Mal verliehen.

Die komplette Gewinner-Liste des DCP 2018