Deutscher Computerspielpreis: Seid bei unserer großen Pre-Show live dabei

Es ist wieder soweit: Am 31. März 2022 wird der diesjährige deutsche Computerspielpreis verliehen. Dieses Mal findet das Event wieder vor Ort in der Tonhalle in München statt. Insgesamt werden 800.000 Euro an Preisgeldern verliehen.

Bevor es aber zu der großen Verleihung Ende März kommt, starten wir eine Woche vorher mit einem offiziellen Pre-Show Event! Am 24. März 2022 ab 20 Uhr begleiten euch Kollege Michael Obermeier und Streamerin Ollimeee durch ein buntes Programm aus Spiel, Spaß und jeder Menge Infos zum DCP.

Welche Entwicklerinnen und Entwickler sich mit welchen Spielen dieses Jahr nominiert haben, lest ihr in diesem Artikel:

Sie stellen in der zweistündigen Show nicht nur einige der nominierten Spiele des DCP vor, sondern sprechen auch mit den Machern und der Jury des Preises. Außerdem gibt’s für alle Zuschauer das große DCP-Quiz.

Eines der Show-Highlights: Im DCP-Herzblatt wird aus teilnehmenden Titeln das perfekte Traum-Spiel ausgesucht. Der Clou dabei: Die zugeschalteten Entwickler dürfen ihr Spiel erstmal gar nicht verraten, sondern beantworten möglichst kreativ Ollimeees Fragen - genau wie im TV-Klassiker Herzblatt.

Gestreamt wird das Online-Event auf unserem GameStar YouTube-Kanal, sowie auf unserem Twitch-Kanal Monstersandexplosions:

Und wer gerne schon etwas früher am Start ist, kann bereits ab 18 Uhr einschalten. Dort beginnt nämlich wie gewohnt unser beliebtes React-Live-Format!

Die offizielle DCP-Pre-Show

Wann? 24.03.2022 ab 20:00 Uhr

24.03.2022 ab 20:00 Uhr Wo? YouTube und Twitch

YouTube und Twitch Wer? Mit Michael Obermeier und Ollimeee

Mit Michael Obermeier und Ollimeee Was? Infos zu den DCP-Nominierten, sowie jede Menge Spiel und Spaß

Die DCP Preisverleihung

Wann? 31.03.2022 ab 19:00 Uhr (Warm-Up), ab 19:30 Uhr (Preisverleihung)

31.03.2022 ab 19:00 Uhr (Warm-Up), ab 19:30 Uhr (Preisverleihung) Wo? Auf der offiziellen Website des DCP

Auf der offiziellen Website des DCP Wer? Mit Ollimeee und Michael Obermeier im Warm-Up und Katrin Bauerfeind und Uke Bosse bei der Preisverleihung

Mit Ollimeee und Michael Obermeier im Warm-Up und Katrin Bauerfeind und Uke Bosse bei der Preisverleihung Was? Preisverleihung des deutschen Computerspielpreises