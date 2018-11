Seit August dieses Jahres entsteht in Osnabrück ein E-Sport-Förderzentrum auf einer Grundfläche von 1.200 Quadratmeter. Wie die Sport BILD berichtet, wird die eSport Factory im März 2019 mit einem für Deutschland recht einzigartigen Konzept an den Start gehen. Der Komplex ist in Trainings-, Ruhe- und Studioräume unterteilt.

Dazu gehören dann beispielsweise Aufnahmestudios für E-Sport-Übertragungen oder Lets Plays, Fitnessstudios, zwei Schlafsäle mit mehreren Schlafräumen, eine Küche sowie verschiedene Entspannungsmöglichkeiten wie Bars und Outdoor-Bereiche. Auf einer Bühne finden dann verschiedene E-Sport-Events statt und bilden damit mehr oder weniger das Herzstück des Gebäudes. Ziel ist es, talentierte Spieler zu fördern und Sichtbarkeit für die E-Sport-Szene zu schaffen.

Die eSport Factory bietet aber auch Freizeitzockern genügend Möglichkeiten zur Verwirklichung. »Nicht jeder Spieler hat das Equipment oder die Räumlichkeiten sich professionell aufzustellen. Hier kann wirklich jeder ein Bootcamp oder LAN-Partys veranstalten - egal ob Hobby-Zocker oder Profi«, sagt Geschäftsführer Mike Hillen. Vergleichbar mit einem Sportverein gibt es eine Mitgliedschaft nur gegen eine Gebühr, die zwischen 20 und 50 Euro kosten soll.

eSport Factory startet mit einem Turnier

Mitglieder können dann sowohl auf leistungsfähige PC-Systeme zurückgreifen, als auch auf eine schnelle Internetverbindung. Neben mehrerer 100/200Megabit-Leitungen ist das Gebäude auch über zwei 1-Gigabit-Glasfaserleitungen angebunden.

In Deutschland gibt es mit TakeTV in Krefeld eine nicht ganz unähnliche E-Sport-Organisation. TakeTV konzentriert sich jedoch mehr auf die Produktion von Live-Events und die Betreuung von internationalen E-Sport-Turnieren.

Die Besitzer der eSport Factory sind sich aber sicher, dass sie mit ihrem Zentrum nur einen Grundstein legen und bald weitere solcher Zentren folgen. Zur Eröffnung im März 2019 haben die Veranstalter bereits das erste E-Sport-Turnier mit einem Preisgeld von 250.000 Euro ins Leben gerufen.

Quellen: Sport BILD, eSport Factory