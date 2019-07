Star-Wars-Bösewicht Kylo Ren (Adam Driver) schlägt sich normalerweise mit den letzten Überbleibseln des Widerstands herum oder liefert sich Lichtschwert-Duelle mit Rey (Daisy Ridley). Nun bekommt der Schurke aus einer weit, weit entfernten Galaxie allerdings eine neue Aufgabe: An der Seite von Dante Dämonen in Devil May Cry 5 verprügeln.

Möglich macht das eine neue Kylo-Ren-Mod für DMC 5 vom Modder Nxus64. Die sorgt dafür, dass sich V (neben Dante und Nero der dritte Protagonist des letzten Devil May Cry) in den von Hollywood-Schauspieler Adam Driver verkörperten Star-Wars-Fiesling verwandelt.

Kylo Ren und V haben ohnehin einige optische Ähnlichkeiten: die gleiche Frisur, den Hang zu schwarzen Outfits und das Bedürfnis, ihre Brust zu zeigen (V mit seinem offenen Ledermantel und Kylo Ren in der Macht-Face-Time mit Rey). Deshalb hat der Nxus64 sich einfach das Kylo-Modell aus Star Wars Battlefront 2 geschnappt, V mit einem neuen Outfit ausgestattet und seine Gehstock-Waffe durch das rote Lichtschwert mit Parierstange ersetzt. Seht euch das Ergebnis in diesem Video mit DMC-Zwischensequenzen (Achtung, mögliche Spoiler) einfach mal selbst an:

Seinen Kopf, sprich Gesichtsanimationen und Frisur behält V zwar, aber durch die Ähnlichkeit der beiden Figuren kann man ihn im neuen Dress ganz schnell mit Kylo Ren verwechseln. Er hält nur das Laserschwert manchmal an der Klinge, was ihn seinem großen Vorbild Darth Vader nur ähnlicher machen dürfte, aber seid da mal bitte nicht so streng.

Wo bekommt man die Kylo-Ren-Mod? Download und Installations-Anleitungen für die Modifikation findet ihr auf der Nexusmods-Seite von Nxus64. Ihr braucht ansonsten nur Devil May Cry 5 für den PC und schon geht's ab, wir wünschen viel Spaß.

