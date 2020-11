Diablo 2: Gewaltiges Fan-Rework startet bald, sogar mit Seasons

Diablo 2 ist über 20 Jahre alt und dennoch halten Modder das klassische Action-Rollenspiel am Leben. Ein besonders ambitioniertes Werk, nämlich ein umfangreiches Rework zahlreicher Spielelemente, heißt schlicht und einfach Diablo 2 Project.

Simpel kommt der Overhaul aber keinesfalls daher. Eine Gruppe leidenschaftlicher Fans überarbeitet und verbessert Diablo 2 so umfangreich, »als ob die Entwicklung nie aufgehört hätte«. Die Mod erscheint komplett kostenlos am 6. November 2020. Gleichzeitig beginnt die erste Season »Awakening« - denn ja, sogar Service-Elemente sind Teil des Diablo 2 Project.

Ihr findet die Mod auf einer eigenen Website, die euch auch alle Neuerungen vorstellt. Außerdem betreiben die Modder eine Patreon-Seite, wo Interessierte die fleißige Truppe auf Wunsch finanziell unterstützen können.

Was steckt drin?

Wer die Mod herunterlädt, findet nach Installation eine grundlegende Überarbeitung von Diablo 2 sowie dessen Addon Lord of Destruction vor. Ihr müsst somit beide Produkte auf Battle.net besitzen, um die Mod spielen zu können.

Neue Item-Balance: Items aus Lord of Destruction sollen so angepasst werden, dass jeder Gegenstand für bestimmte Zwecke wirklich gut funktioniert, aber niemals für alle. Das soll verhindern, dass einzelne Items bestimmte Builds dominieren.

Bedeutsameres Looten: Diablo 2 Project balanciert Sets neu aus und will sicherstellen, dass ihr weniger nutzlosen Loot findet, sondern idealerweise alles irgendwie gebrauchen könnt.

Neue Endgame-Inhalte: Die Mod will euch mehr Abwechslung im Endgame bescheren. Dafür stehen neue Zonen und herausfordernde Uber-Bosse zur Auswahl. Laut der Modder orientiert sich Diablo 2 Project dabei auch am modernen Konkurrenten Path of Exile.

Auch für Gruppen interessant: Besonders harte Endgame-Dungeons in der Mod richten sich explizit an mehrere Spieler. So benötigt ihr sorgsam geplante Builds und Team-Kompositionen, um die Herausforderungen zu meistern.

Diablo 2 Project ist nicht die einzige Mod, die sich viel vorgenommen hat:

PvP-Zukunft bereits geplant

Diablo 2 Project kommt mit einer schier endlosen Liste an kleineren Verbesserungen, die zum Beispiel den Benutzerkomfort verbessern sollen - etwas, das bei älteren Spielen von Fans häufig dankend angenommen wird. Dennoch bekunden die Modder, dass es ihnen wichtig sei, »den Kern von Diablo 2« aufrechtzuerhalten.

In zukünftigen Updates kehren sogar PvP-Elemente in Diablo 2 Project ein. Und auch neue Inhalte im Rahmen der nächsten Seasons, sodass Spielern der Mod der Eindruck entstehen könnte, als seien Service-Spiele schon in den 00er-Jahren ein Thema gewesen.