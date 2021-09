Im Wust aller Items, Waffen und Runenwörter von Diablo 2: Resurrected den Überblick zu behalten, ist keine einfache Aufgabe. Mit einem praktischen Tool geht's allerdings schnell und zielgerichtet!

Wer seinen perfekten Totenbeschwörer- oder Paladin-Build noch vor dem Release am 23. September planen möchte, kann das auf der Website horadriccu.be erledigen.

Das bietet das Build-Tool

Die Website Horadric Cube bietet zwei zentrale Funktionen:

Gefilterte Item-Suche: Waffen, Items, Runenwörter – hier werdet ihr fündig. Alle Gegenstände lassen sich filtern, und zwar nach Rarheit, Slot, Qualität, Stats und mehr. So lassen sich für jede Klasse ein effizienter Build planen und die Möglichkeiten, die euch dafür offenstehen, durchstöbern. Ein paar praktische Beispiele zeigen außerdem, wie ihr das Tool konfigurieren könnt, um eure gewünschten Ergebnisse zu bekommen.

Item-Liste: Hier werden sämtliche Gegenstände, die in Diablo 2: Resurrected vorkommen, aufgeführt. Auch alle Sets findet ihr hier. Fragt ihr euch also, wie ein bestimmtes Item heißt, oder wollt ihr nach Release den Wert eures Loots schnell und übersichtlich einordnen, könnt ihr auf diese Seite navigieren. In der Suche der Website findet ihr außerdem neben jedem Item auch gängige Schlagworte.

