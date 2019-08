Season 18 von Diablo 3 startet noch diesen Monat, hier alle Infos

Erst gestern zeigte Blizzard die Zukunftspläne von Diablo 3. Heute gibt es die Ankündigung der 18. Saison mit dem Namen »Saison der Dreieinigkeit«. Wir haben alle Informationen inklusive dem Saisonthema, den Belohnungen und auch den wichtigen Neuerungen von Update 2.6.6 zusammengefasst.

Alle Infos zu Season 18

Allgemein

Der Start von Saison 18: 23. August 17 Uhr

23. August 17 Uhr Ende von Saison 18: Unbekannt. Blizzard will keine Endtermine mehr bekanntgeben. Die geplante Dauer sind drei Monate. Die Spieler werden zwei Wochen vor Ende informiert.

Unbekannt. Blizzard will keine Endtermine mehr bekanntgeben. Die geplante Dauer sind drei Monate. Die Spieler werden zwei Wochen vor Ende informiert. Patchversion: Patch 2.6.6 erscheint voraussichtlich am 21. August.

Das Saisonthema

Das neue Saisonthema ist »Wille der Dreieinigkeit«. Jede eurer Fähigkeiten hat eine Chance, eine farbige Fläche zu erzeugen. Solange ihr in dieser steht, bekommt ihr einen bestimmten Bonus. Pro Spieler kann ein Feld erzeugt werden. Wenn ihr im Team spielt, können sich die Flächen also überlagern und ihr könnt alle drei Effekte gleichzeitig bekommen. Identische Effekte stapeln sich allerdings nicht.

Diese Effekte gibt es

Rosa - Dreieinigkeit der Liebe: 100% Schadensbonus

Blau - Dreieinigkeit der Entschlossenheit: 50% Ressourcenkostenreduktion

Türkis - Dreieinigkeit der Schöpfung: Abklingzeitreduktion

Die Belohnungen

Porträt-Rahmen

Flagge

Dämonenjäger-Set: Ausstattung des Marodeurs

Barbar-Set: Das Erbe Raekors

Zauberer-Set: Delseres Opus Magnum

Hexendoktor-Set: Zunimassas Schlupfwinkel

Mönch-Set: Innas Mantra

Kreuzritter-Set: Akkhans Rüstung

Totenbeschwörer-set: Gewandung des Seuchengebieters

Wichtige Neuerungen

Der Patch auf Version 2.6.6 ändert nicht nur einiges am Balancing, sondern fügt zudem neue legendäre Eigenschaften und auch einen neuen Edelstein hinzu. Die komplette Liste aller Änderungen gibt es in den offiziellen Patchnotes. Hier gehen wir nur darauf ein, was komplett neu ist.

Legendärer Edelstein »Vermächtnis der Träume«: Gibt euch einen LON-Bonus.

Gibt euch einen LON-Bonus. Neue legendäre Eigenschaft für Der Henker: Angriffe töten Gegner, die über weniger als (5 – 10%) ihres Lebens verfügen.

Angriffe töten Gegner, die über weniger als (5 – 10%) ihres Lebens verfügen. Neue legendäre Eigenschaft für Steinpanzerhandschuhe: Wenn ihr angegriffen werdet, erstarrt ihr langsam zu Stein … (Eure Rüstung wird um 50% erhöht, aber eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% und eure Angriffsgeschwindigkeit um 20 % verringert. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar.)

Wenn ihr angegriffen werdet, erstarrt ihr langsam zu Stein … (Eure Rüstung wird um 50% erhöht, aber eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% und eure Angriffsgeschwindigkeit um 20 % verringert. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar.) Neue legendäre Eigenschaft für Schallende Wut: Wenn ihr Gegner tötet, verfallt ihr in Raserei. (Jeder getötete Gegner erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 15% und eure Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar.)

Wenn ihr Gegner tötet, verfallt ihr in Raserei. (Jeder getötete Gegner erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 15% und eure Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar.) Neue legendäre Eigenschaft für Krümelchens Halskette: Solange ihr keinen Schaden erleidet, wird der verursachte Schaden um bis zu 100% und der erlittene Schaden um bis zu 50% erhöht.

Solange ihr keinen Schaden erleidet, wird der verursachte Schaden um bis zu 100% und der erlittene Schaden um bis zu 50% erhöht. Neue legendäre Eigenschaft für Messerschmidts: Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer Eurer Fertigkeiten um 1 Sek., wenn ihr einen Gegner tötet.

Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer Eurer Fertigkeiten um 1 Sek., wenn ihr einen Gegner tötet. Neue legendäre Eigenschaft für Der Duft der Zeit: Pyloneneffekte halten doppelt so lange an.

Pyloneneffekte halten doppelt so lange an. Neue legendäre Eigenschaft für Morticks Armschützer: 'Zorn des Berserkers' erhält den Effekt jeder Rune.

'Zorn des Berserkers' erhält den Effekt jeder Rune. Neue legendäre Eigenschaft für Boshaftigkeit: Kolosse, die bisher noch nicht die Fertigkeit 'Spalten' beherrschen, erhalten diese Fähigkeit sowie die Frosteffekte der Rune 'Gigantoid'. Achtung! Dieser Gegenstand kann vom Schmied hergestellt werden.

Diablo 3 soll in Zukunft weitere neue Saison-Themen erhalten. Zudem ist ein komplett neues Set für jede Klasse geplant. Auch plant man eine Reihe von Verbesserungen am Gameplay und dem Balancing und will zudem die Kommunikation mit der Community ausbauen.