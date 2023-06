Diablo 4: Die ersten 1.000 Hardcore-Spieler mit Level 100 erhalten ihre verdiente Würdigung

Im Blizzard-Hauptquartier steht mittlerweile eine Statue von Lilith, die bald die Namen vieler Helden trägt.

Das große Rennen ist nach fast vier Wochen endlich vorbei. Wie Blizzard nun ankündigte, stehen die 1.000 Spielerinnen und Spieler fest, die in Diablo 4 als erste überhaupt Level 100 mit ihren Hardcore-Charakteren erreicht haben und für diese Großtat von Blizzard geehrt werden.

Was die Belohnung ist? Blizzard will die Namen dieser Hardcore-Legenden in Stein verewigen und schmückt dafür das eigene Hauptquartier mit einem beeindruckenden Lilith-Monument, in dessen Sockel die Namen eingraviert werden. Die Statue ist auch bereits in Irvine eingetroffen, wie Community Developer Adam Fletcher auf Twitter teilte:

Ein kontroverses Rennen geht zu Ende

Welche Namen nun exakt auf dem Sockel der Statue landen, ist noch nicht bekannt. Blizzard will intern erst einmal vollständig prüfen, welche gemeldeten Level 100-Helden sich nun wirklich qualifizieren und welche nicht. Es gibt zwar eine inoffizielle Rangliste, die jedoch nur Twitch-Streamer abgreift und nicht jene, die sich offiziell übern #Diablo4Hardcore für das Rennen gemeldet haben.

Viele der Twitch-Streamer haben allerdings bereits klar gemacht, dass sie sich nicht an dem Hardcore-Rennen beteiligen. Oder zumindest nicht die Belohnung einstreichen werden. Der Grund dafür war die Aufregung um das Rennen kurz nach dessen Ankündigung.

Hier witterten einige Fans einen unfairen Vorteil für Content Creator, die Diablo 4 schon vor allen anderen spielen konnten und so besser auf das vorbereitet waren, was sie im Spiel erwartet.

Sobald die offiziellen Namen Seitens Blizzard bekannt sind, werden wir diese Meldung hier aktualisieren.

Was ist eure Meinung zu dem Hardcore-Rennen in Diablo 4? Habt ihr euch selbst daran beteiligt und habt ihr es vielleicht sogar garantiert unter die ersten 1.000 geschafft? Seid ihr womöglich kurz vorm Ende noch gescheitert? Oder habt ihr gar nicht erst versucht teilzunehmen, um Diablo 4 lieber ganz in Ruhe zu genießen? Schreibt es uns in die Kommentare!