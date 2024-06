In Diablo 4 gibt's wohl schon sehr bald die berühmteste Waffe des Warcraft-Universums

Aufgepasst Lilith! Bald könntest du es mit dem Lichkönig zu tun bekommen.

Dataminer sind womöglich auf eine äußerst spannende Entdeckung gestoßen. Wie es scheint, legt Blizzard gerade die Grundlage, um demnächst eine der mächtigsten und bekanntesten Waffen aus Warcraft nach Sanktuario zu holen.

Wie Wowhead berichtet, haben sie in den Spieldaten des Testservers von Season 5 für Diablo 4 ein Modell für Frostgram entdeckt. Bei dem Schwert handelt es sich um die legendäre Klinge, derer sich in Warcraft 3 Prinz Arthas auf der Suche nach einer Waffe gegen die Geißel bemächtigt. Blöd nur, dass die unheilige Klinge des Lichkönigs den Paladin nach und nach selbst in einen neuen untoten Ritter verwandelt.

Diablo trifft auf Warcraft

Bei den Informationen von Wowhead handelt es sich um einen Leak und keine offizielle Ankündigung von Frostgram. Haltet eure Euphorie also vorerst noch im Zaum, denn es kann sich am Ende des Tages auch um ein Datenrelikt handeln.

Auffällig ist allerdings, dass das Model von Frostgram erst mit dem Start des Testservers für Season 5 zu entdecken war. Das spricht dafür, dass Blizzard die Waffe erst kürzlich anlegte und es kein Überbleibsel ist. Aus demselben Grund vermutet Wowhead, dass die Waffe auch erst im Verlauf von Season 5 überhaupt im Spiel verfügbar wird.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Diablo und Warcraft die Klingen kreuzen. Bereits Ende 2023 wurden einige kosmetische Objekte im Stil des Lichkönigs eingeführt. Auch eine Version von Frostgram war damals bereits dabei. Insgesamt wurden drei kosmetische Objekte angeboten:

Unbesiegbar: Das Pferd des Lichkönigs.

Das Pferd des Lichkönigs. Kopfschutz der Herrschaft: Der Helm des Lichkönigs als Sattelschmuck.

Der Helm des Lichkönigs als Sattelschmuck. Echo von Frostgram: Das Heft mit abgebrochener Klinge von Frostgram, ebenfalls für den Sattel.

Die Hoffnung ist jetzt, dass diese neue und vollständige Version von Frostgram wirklich auch als Waffe geführt werden kann. Sehr wahrscheinlich wird es ein kosmetischer Skin für Einhandschwerter. Das würde dann auch bedeuten, dass im Grunde jede Klasse mit Frostgram gegen Dämonen, Untote oder schlimmeres kämpfen kann. Entsprechend ist Frostgram aber auch nur so mächtig wie die Waffe, die es ersetzt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich der Fund bewahrheitet und Frostgram wirklich mit Season 5 als kosmetisches Objekt eingeführt wird – und vor allem, was es euch dann überhaupt kostet. Season 5 ist noch einige Wochen entfernt. Die neue Saison soll erst am 6. August starten und dreht sich um infernale Horden. Wer schon reinspielen will, kann die Season auf dem PTR austesten.