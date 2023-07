Diablo 4: Spieler erstellt gewaltige Übersicht lukrativster Dungeons, aber bald ändert sich alles

Monster kloppen beschert euch in Diablo 4 jede Menge Erfahrungspunkte. Aber wo geht das Farmen am schnellsten?

In welchem Dungeon bekomme ich am schnellsten möglichst viel Erfahrung? Diese Frage stellen sich unzählige Spieler von Diablo 4, die ihre Charaktere gern aufs Max-Level bringen wollen. Und jetzt gibt es eine klare Antwort!

YouTuber Drybear hat sich ganz der XP-Forschung in Sanktuario verschrieben und präsentiert stolz seine Ergebnisse – doch Season 1 klopft schon an die Tür und könnte alles über den Haufen werfen.

Die Liste der besten XP-Dungeons

Drybear hat sämtliche Dungeons von Diablo 4 geprüft und eine Formel entwickelt, mithilfe der er genau ausrechnet, in welchen ihr für wenig Aufwand viel XP einstreicht. Das Ganze ist ausdrücklich als Spickzettel für die Community gedacht, bei Reddit zeigen sich viele beeindruckt vom Mega-Projekt.

Wie genau er vorgegangen ist und welche Dungeons er empfiehlt, seht ihr hier in seinem Video. Wir fassen euch die wichtigsten Punkte aber auch darunter zusammen, falls ihr gerade keine Gelegenheit zum Anschauen habt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das sind aktuell die lukrativsten XP-Dungeons

Sarats Unterschlupf (für Solo- und Gruppenleveln)

Tempel der Fäulnis (beste Festung für XP-Grind)

Allerdings hängt das von eurem Charakter-Level ab. Grundsätzlich solltet ihr laut Drybear beachten, dass es sich am meisten lohnt, Gegner zu farmen, die drei Level höher als ihr seid. Dann bekommt ihr satte Bonus-EP, aber sie sollten trotzdem sehr schnell zu besiegen sein.

Weitere sehr lohnende Dungeons und einen optimalen Pfad zum Aufleveln in Diablo 4 findet ihr hier als praktisches Bilddokument. Und für die absoluten Daten-Liebhaber unter euch gibt’s hier die gesamte Übersicht mit allen 130 Dungeons.

Aber Achtung: Sämtliche von Drybear berechneten Werte gelten für Season 0 von Diablo 4. Da schon am 20. Juli 2023 die Season 1 startet, solltet ihr mit großen Balancing-Umwälzungen rechnen – möglicherweise ist der gewaltige Spickzettel also in ein paar Tagen schon veraltet. Drybear wird sicherlich erneut nachforschen, aber es könnte eine Weile dauern, bis alles aktualisiert ist.

Ihr seid natürlich ebenfalls gefragt: Habt ihr in Diablo 4 Lieblings-Dungeons, in denen ihr besonders schnell XP sammelt? Oder macht euch ein bestimmtes Verlies oder eine Festung einfach richtig viel Spaß? Wünscht ihr euch neue Dungeons in Season 1? Teilt eure Tipps und Gedanken gerne unten in den Kommentaren mit uns und der GameStar-Community!