Diablo 4: Ein beliebtes Feature aus Diablo 3 wird höchstwahrscheinlich sehr bald zurückkehren

Mit dem Rebirth-Feature wird euer Held öfter wiederbelebt als Skelettkönig Leoric.

Es steht eine neue Season in Diablo 4 an und ihr wollt unbedingt dabei sein? Dann ab mit euch in den Charakter-Editor! Denn einfach mit verdienten Recken in die neue Saison zu starten, das ist aktuell noch nicht erlaubt.

Zumindest in Season 1 werdet ihr also auf jeden Fall eine komplett neue Figur erstellen müssen, mit der ihr euch dann der Invasion der Boshaften stellt, die seuchenartig über Sanktuario herfallen. Womöglich könnte das aber auch die letzte Season sein, in der ihr zum absoluten Neustart gezwungen werdet.

In einem exklusiven Interview mit Associate Game Director Joseph Piepiora hat der Entwickler nun angedeutet, dass das Team offenbar sehr darin interessiert ist, das Rebirth Feature aus Diablo 3 zurückzubringen.

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Kommt das Rebirth-Feature?

Im Interview haben wir Piepiora direkt auf das Feature angesprochen und ob das Team sich vorstellen könnte, eine ähnliche Mechanik zu übernehmen. In seiner Antwort zeigte sich der Game Director sehr offen und betonte, dass im Team sehr oft über eine implementierung der Mechanik gesprochen wird.

Uns gefällt die Idee von Rebirth sehr. Es gibt viel, was wir daran explizit in Diablo 3 mochten. Wir überlegen, was der richtige Weg ist, um es in Diablo 4 einzubauen. Wir haben es definitiv auf dem Radar. - Joseph Piepiora

Das ist natürlich noch lange keine feste Zusage und wann ein Rebirth-Feature für Diablo 4 kommen könnte, ist auch noch komplett unklar. Aber Piepiora schien derart überzeugt davon, dass es inzwischen nur noch wie eine Frage der Zeit scheint.

Was bewirkt Rebirth überhaupt?

Rebirth ist eine recht simple Methode, mit der ihr für eine neue Season keinen komplett neuen Charakter erstellen müsst. Stattdessen könnt ihr einfach entscheiden, einen bewährten Helden oder eine Heldin in einen Season-Charakter umzuwandeln.

Die Figur wird dann quasi im aktuellen Season-Realm neu geboren und kann dadurch wie ein normaler Season-Charakter an allen Aktivitäten teilnehmen. Allerdings gehört dazu auch, dass euer Charakter komplett auf Level 1 zurückgesetzt wird und alle seine Items verliert. Ihr behaltet nur euer Aussehen und in Diablo 3 blieb auch die Spielzeit erhalten.

Eure gesammelten Items sind dann nicht komplett weg, sondern werden einfach an einen anderen Non-Season-Charakter geschickt. So hat es zumindest in Diablo 3 funktioniert. Diablo 4 wird mit Sicherheit ein paar Dinge anders machen.

Was ist eure Meinung zu Rebirth? Mildert es den Schmerz, dass ihr mit euren bisherigen Charakteren nicht an der Season teilnehmen konntet? Haltet ihr ein solches Feature überhaupt für sinnvoll oder sollte sich Blizzard lieber auf andere Dinge konzentrieren? Schreibt es uns in die Kommentare!