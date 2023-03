Diablo 4 Beta: Zu leicht oder zu schwer - was sagt ihr?

In unserer Redaktion ist aktuell eine kleine Debatte ausgebrochen. Natürlich haben viele von uns ebenfalls am ersten Beta-Wochenende teilgenommen und uns stundenlang durch die Gegend geschnetzelt oder, je nach Klasse, gebrutzelt. Aber die Empfindung, wie schwer oder leicht Diablo 4 nun war, fällt sehr unterschiedlich aus.

Kollege Dimi fand die Schwierigkeitsgrade ziemlich anspruchsvoll. Als Barbar ging es für ihn erst ab Level 20 so richtig los. Micha und Ann-Kathrin dagegen haben die Zauberin gewählt und mit einer Kombination aus Kettenblitz und Hydra alles in Staub verwandelt, was nicht schnell genug außer Reichweite gerannt ist.

Einhorn-Gifs mit Gentleman-Katzen sind essenziell für unsere Kommunikation.

Die Frage, die wir uns also stellen und die unsere Umfrage oben beantworten soll: Wie schwer oder leicht fandet ihr die Diablo-4-Beta? Und als Zusatz: Welche Klasse habt ihr gespielt? Da wir in unserer Umfrage leider keine mehrstufigen Fragen aufsetzen können, tut ihr uns einen riesigen Gefallen, wenn ihr kurz eure Klasse und eure Antwort zusammen in die Kommentare schreibt.

Euch interessiert unsere Meinung zum Thema (mal abgesehen von kurzen Chats)? Dann schaltet am 21. März ab 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal monstesandexplosions ein. Dort sprechen wir zusammen mit Diabloexperte jessirocks über unsere Beta-Eindrücke, ob die Dungeons langweilig sind und ob die Itemization langfristig motiviert. Außerdem reden wir über die Sinnhaftigkeit der Open (beziehungsweise Shared) World und was sich im Vergleich zur Pressedemo verändert hat.

Keine Zeit? Kein Problem! Wer Interesse am Gespräch hat, um 18 Uhr aber noch einen Hamster für die olympischen Winterspiele trainieren muss oder andere Verpflichtungen hat, kann den Talk auch im Nachhinein ganz bequem als Podcast nachhören.

Bis dahin gilt aber erstmal: Macht bei der Umfrage mit, schreibt euren Eindruck in Kombination mit eurer Klasse in die Kommentare und führt eure Gedanken gerne auch etwas weiter aus. Wir freuen uns über jegliches Feedback.